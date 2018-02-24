吉林省委：杨晶背离党中央要求 特权思想严重

原标题：省委召开常委扩大会议 传达中央对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报精神 巴音朝鲁主持并讲话

2月24日下午，吉林省委召开常委扩大会议，传达学习中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报精神。会议强调，坚决拥护中央决定，切实把思想和行动统一到中央通报精神上来，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。省委书记巴音朝鲁主持会议并讲话。

会上，大家一致表示，坚决拥护党中央作出的正确决定，坚决以杨晶同志严重违纪问题作为反面教材，深刻反思、汲取教训、引以为戒，不断强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全面落实中央关于全面从严治党的各项决策部署，着力推动吉林全面从严治党不断向纵深发展。

会议指出，杨晶同志政治觉悟弱化、纪律意识淡薄，置政治纪律和政治规矩于不顾，背离党中央的要求自行其是，特权思想严重，所作所为严重违反了党规党纪，给党和国家造成了重大损失，给党的形象造成不良影响。党中央对杨晶同志严重违纪问题进行处理，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党的坚定决心和鲜明态度，贯彻了我们党惩前毖后、治病救人的一贯方针，对维护党的纪律严肃性、管住“关键少数”、净化政治生态具有重要意义。

会议强调，全省各级党组织和党员干部要认真学习领会中央通报精神，从杨晶同志严重违纪案中汲取教训、对照反思，持续深入开展警示教育，常修为政之德、常怀敬畏之心、常思贪欲之害，永葆共产党人的政治本色，真正把全面从严治党要求贯彻到管党治党全过程、落实到党的建设各方面，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。要旗帜鲜明讲政治，始终保持政治敏锐性和政治鉴别力，始终在政治上站得稳、靠得住，对党绝对忠诚、纯粹忠诚，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要进一步强化纪律意识和底线思维，时刻注意防范被“围猎”风险，切实增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，在各种诱惑面前立场坚定，在守纪律、讲规矩上作出表率。要廉洁自律、廉洁治家，时刻加强对子女亲属和身边工作人员的教育约束，过好家庭关、亲情关，培育良好的家教家风。要始终坚持人民立场，始终保持革命斗志，永不丧失革命精神，自觉同特权思想和特权现象作斗争，始终相信组织、依靠组织、敬畏组织，筑牢预防和抵制特权的防线，绝不搞特殊化，绝不以权谋私。

省级现职领导同志参加会议。

来源：吉林发布

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责任编辑：刘光博