西藏传达杨晶违纪问题：心中高悬法纪明镜

原标题：区党委常委会召开扩大会议，坚决拥护党中央决定，坚定不移推进全面从严治党

2月24日晚，西藏自治区党委常委会连夜召开扩大会议，传达学习《中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报》。大家一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

大家表示

党中央对杨晶同志严重违纪的处理决定，充分体现了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党的坚定意志、净化党内政治生态的鲜明态度和将党风廉政建设、反腐败斗争进行到底的坚定决心，对维护党的纪律的严肃性、管住“关键少数”、净化政治生态具有重要意义。

会议强调

全区各级党组织和党员领导干部要牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持“三个牢固树立”，始终把维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩， 进一步增强忠诚拥戴维护捍卫核心的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不断把“四个意识”转化为听党指挥、为党尽责的实际行动和具体举措，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，自觉同各种违背原则、损害党中央权威和集中统一领导的现象作坚决斗争；

要牢固树立正确的世界观、权力观、事业观，心中高悬法纪明镜，手中紧握法纪戒尺，对权力常怀敬畏之心、戒惧之意，自觉接受纪律和法律约束，自觉接受各方面监督，带头尊法、学法、守法、用法，确保权力始终在法治轨道内运行；

要加强党性修养，高度警惕“围猎”风险，守住公私分明界限；

要严格家教家风，管好亲属和身边工作人员，做到廉洁自律、廉洁治家；

要坚持人民立场、强化宗旨意识，坚决同特权思想和特权现象做斗争；

要认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，驰而不息纠正“四风”；

要严格履行从严管党治党政治责任，以永远在路上的执着不断把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，进一步营造风清气正的政治生态。

来源：“西藏日报”微信公众号

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责任编辑：刘光博