十三届全国人大一次会议主席团和秘书长名单

第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团和秘书长名单

（2018年3月4日第十三届全国人民代表大会第一次会议预备会议通过）

主席团（190人，按姓名笔划为序）

丁仲礼、丁薛祥、乃依木·亚森（维吾尔族）、于伟国、万卫星、万鄂湘、习近平、马伟明、马逢国、王东明、王东峰、王光亚、王刚、王志民、王岐山、王沪宁、王国生、王砚蒙（女，傣族）、王宪魁、王勇、王勇超、王晨、王银香（女）、王毅、支月英（女）、尤权、车俊、巴音朝鲁（蒙古族）、邓丽（女）、邓凯、艾力更·依明巴海（维吾尔族）、左中一、石泰峰、布小林（女，蒙古族）、旦正草（女，藏族）、叶诗文（女）、史大刚、白玛赤林（藏族）、白春礼（满族）、丛斌、冯淑玲（女，满族）、吉狄马加（彝族）、吉炳轩、吕世明、朱国萍（女）、向巧（女，苗族）、刘艺良、刘远坤（苗族）、刘昆、刘海星、刘家义、刘赐贵、刘鹤、齐玉、江天亮（土家族）、许为钢、许立荣、许宁生、许其亮、孙志刚、孙春兰（女）、苏嘎尔布（彝族）、杜家毫、杜德印、李飞、李飞跃（侗族）、李玉妹（女）、李伟、李纪恒、李克强、李作成、李希、李学勇、李钺锋、李家俊、李鸿（女）、李鸿忠、李斌、李强、李锦斌、李静海、杨洁篪、杨洪波（白族）、杨振武、杨晓渡、杨蓉（女）、肖开提·依明（维吾尔族）、肖怀远、肖捷、吴月（女，黎族）、吴玉良、吴英杰、邱勇、何健忠、何毅亭、邹晓东、冷溶、汪其德、汪洋、汪鸿雁（女）、沙沨（女，回族）、沈春耀、沈跃跃（女）、张又侠、张少琴、张升民、张平、张业遂、张庆伟、张军、张志军、张轩（女）、张伯军、张春贤、张晓明、张毅、陆东福、陈全国、陈求发（苗族）、陈希、陈武（壮族）、陈竺、陈敏尔、陈锡文、陈豪、武维华、苗华、林建华、林铎、罗保铭、罗萍（女，哈尼族）、罗毅（布依族）、周强、郑军里（瑶族）、郑奎城、郑晓松、降巴克珠（藏族）、赵龙虎（朝鲜族）、赵乐际、赵克志、赵宪庚、赵贺、郝明金、胡和平、胡春华、咸辉（女，回族）、哈尼巴提·沙布开（哈萨克族）、段春华、信春鹰（女）、娄勤俭、洛桑江村（藏族）、姚建年、贺一诚、骆惠宁、袁驷、栗战书、夏伟东、徐延豪、徐绍史、徐留平、殷一璀（女）、高红卫、高虎城、郭声琨、黄久生、黄龙云、黄志贤、黄坤明、黄路生、曹建明、曹鸿鸣、雪克来提·扎克尔（维吾尔族）、康志军、鹿心社、彭清华、董中原、蒋超良、韩正、韩立平、傅莹（女，蒙古族）、谢伏瞻、谢经荣、嘉木样·洛桑久美·图丹却吉尼玛（藏族）、赫捷、蔡达峰、蔡奇、廖晓军、谭耀宗、魏凤和、魏后凯

秘书长

王晨

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责任编辑：张建利