原标题：（两会受权发布）第十三届全国人民代表大会第一次会议议程
新华社北京3月4日电第十三届全国人民代表大会第一次会议议程
（2018年3月4日第十三届全国人民代表大会第一次会议预备会议通过）
一、审议政府工作报告
二、审查2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告
三、审查2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告
四、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国宪法修正案（草案）》的议案
五、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国监察法（草案）》的议案
六、审议全国人民代表大会常务委员会工作报告
七、审议最高人民法院工作报告
八、审议最高人民检察院工作报告
九、审议国务院机构改革方案
十、选举和决定任命国家机构组成人员
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这个代表团不一般 团长副团长都是副国...
- 【 军事 】 中国核航母或能载60架歼20 追赶福特级
- 【 财经 】 碧桂园前CFO回忆录写了哪些内容？
- 【 体育 】 中超-屠杀!奥斯卡武磊双帽 上港8-0一...
- 【 娱乐 】 日常打Call！范冰冰喊话范丞丞：加油
- 【 科技 】 2岁娃连续输错密码 手机提示停用47年
- 【 教育 】 艺考生打车丢包 戏精司机扮好心人敲竹...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有