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| 2018全国两会特别报道

第十三届全国人民代表大会第一次会议议程

第十三届全国人民代表大会第一次会议议程
2018年03月04日 14:53 新华社
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　　原标题：（两会受权发布）第十三届全国人民代表大会第一次会议议程

　　新华社北京3月4日电第十三届全国人民代表大会第一次会议议程

　　（2018年3月4日第十三届全国人民代表大会第一次会议预备会议通过）

　　一、审议政府工作报告

　　二、审查2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告

　　三、审查2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告

　　四、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国宪法修正案（草案）》的议案

　　五、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国监察法（草案）》的议案

　　六、审议全国人民代表大会常务委员会工作报告

　　七、审议最高人民法院工作报告

　　八、审议最高人民检察院工作报告

　　九、审议国务院机构改革方案

　　十、选举和决定任命国家机构组成人员

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责任编辑：刘光博

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