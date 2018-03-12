备案审查为何未行使过撤销权？法工委副主任回应

原标题：2018全国两会丨备案审查为何未行使过撤销权？有关负责人：问题一般走不到该程序

新京报快讯（记者 王姝）依据宪法的规定，对于地方的“问题法规”，全国人大及其常委会不仅可以责令修改、废止，还有权撤销，可截至目前“撤销权”并未启动。今天上午，在人大立法工作记者会上，有记者提问，今后会不会动用撤销等手段增加备案审查的刚性？

“备案审查是我们国家维护法制统一、维护宪法权威的一项很重要的宪法性制度，这项制度应该说主要是两个方面的内容，一个是备案，一个是审查。”全国人大常委会法工委副主任许安标回应说，“对于收到公民的审查建议，我们有一套规范的处理程序，就是要逐一接收、登记、审查研究，发现存在与法律相抵触或者不适当的问题，积极稳妥地做出处理。”

对于备案审查，他解释称，“首先，来了以后我们要进行初步研究，属于我们全国人大常委会备案审查范围内的，留下来进一步研究，对于不属于的，要转有关备案审查机关处理，第一就是要分流。第二个要进行初步研究，对于这些审查建议所提出的问题有一定道理的，我们要进一步展开研究，有些问题比较复杂的，我们要通过召开座谈会、论证会，咨询进行研究，有一些还要向制定机关发函，请大家就这个问题的制定背景、考虑、依据和所包含的立法原意做出解释说明。在此基础上，我们慎重的提出处理意见，通过沟通协商把这个问题解决掉。”

对于未来的备案审查工作中会不会采取撤销的办法来解决问题，许安标说，“我们国家有很大的政治优势，中央有很大的权威，这些法规、解释通过研究，在备案审查工作中很容易形成共识，制定机关在备案审查过程中很快地纠正了，这就是我们很大的优势，就是在很多情况下，问题走不到要动用撤销的程序。但是我们在制度设计上是有相应安排的，就是如果你拒不撤销怎么办？也可以由委员长会议提出议案，由常委会决定予以撤销。”

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责任编辑：张义凌