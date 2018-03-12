内司委委员:中国人口老龄化速度之快世界绝无仅有

十三届全国人大一次会议新闻中心于3月12日（星期一）15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请十二届全国人大财经委副主任委员尹中卿、教科文卫委副主任委员吴恒、环资委副主任委员袁驷、内司委委员郑功成，全国人大常委会预算工委副主任刘修文、常委会办公厅秘书局巡视员傅文杰就“人大监督工作”相关问题回答中外记者提问。以下为文字实录：

中国国际广播电台、国际在线记者：

我的问题是提给内司委的郑委员的。当前我国已经进入老龄化社会，请问全国人大将如何积极应对人口老龄化以及在具体的监督工作中来提升监督实效？谢谢！

郑功成：

谢谢你的提问。人口老龄化应该是举国上下都高度关注的社会发展现象，我们国家对老龄化有着一些自己的显著特点，就是速度快、规模大，同时还伴随着“少子”老龄化、高龄化、空巢化、家庭结构小型化和家庭保障功能快速弱化的现象。我这里有一组数据，我国1999年60岁以上的人口占到总人口的10%，进入了老龄社会。到2017年底，这个占比已经提高到17.3%，65岁以上的人口在2000年的时候，占总人口的7%，去年底已经到了11.4%，这个速度之快在世界上是没有过的现象。

第二个指标，我们的规模。2017年底60岁以上的人口达到2.4亿人，65岁以上的人口达到1.58亿人。去年我们新增60岁以上的人口首次超过1千万，今后将按照一千万、一千万的往上增长，所以老龄化的速度之快、规模之大，世界前所未有。正是在这样的背景下，十二届全国人大内司委在常委会的统一部署下，紧紧抓住养老保障这一民生的热点、难点问题开展监督工作。

从2015年到2017年进行了连续三年的跟踪监督，我给大家简要介绍一点情况。2015年上半年内司委针对养老服务情况开展专题调研，为编制国家经济和社会发展“十三五”规划提出相关建议。调研组深入天津、河南两地实地调查，同时还委托吉林等九个省区市人大内司委协助调研，我们听取有关部门的意见，邀请专家学者进行论证，还考察了韩国、意大利的养老服务情况。于2015年6月向常委会提交专题调研报告，针对实践中养老服务的重点难点问题，提出要把加快发展养老服务纳入到国家“十三五”规划，要发挥政府的主导作用，切实为居家养老提供良好的社会服务，要建立长期照护保险制度，要大力推进农村养老服务业的发展，应该说许多内容在国家“十三五”规划以及近年出台的相关政策中得到了体现。

2015年下半年，内司委协助常委会，牵头组织开展老年人权益保障法的执法检查，这次执法检查有四位副委员长分别带队到山东等六个省市进行检查，同时委托其他25个省区市人大常委会进行自查，检查的重点是各级政府实施老年人权益保障法，完善老年人合法权益保护机制，社会养老服务建设，老年人社会救助和老年人参与社会发展的情况。这个执法检查在2015年12月份十二届全国人大常委会第十八次会议报告，这个报告连同常委会组成人员的审议意见一并提供给国务院。国务院在2016年8月底，在第十二届全国人大常委会第二十二次会议上，专门报告了关于研究处理老年人权益保障法执法检查报告及审议意见的情况，对执法检查中提出的问题、提出的建议进行了全面地回应。

在国务院反馈情况以后，内司委为了进一步了解情况，并督促有关方面做好相关工作，内司委领导和组成人员又先后走访老龄办、民政部、人社部、财政部等6个部委，大家面对面地在一起，对老年人权益保障方面还有什么问题、采取哪些改进措施进行交流。同时还赴北京、宁夏再次进行调研，最终形成了一个总报告、五个分报告组成的应对人口老龄化、发展养老服务的专题报告，并且上报了全国人大常委会。这五个专题报告分别是：大力发展居家养老服务，支持社会力量参与养老服务，推进医养结合，建立长期照护保险制度，加快养老服务人才的培养。这次报告介绍了基本情况和现实问题，提出了具体建议，针对性、操作性很强，为相关政策的制定与完善提出了很有价值的指导性意见。

2017年内司委又再次组织专题调研，这次专题调研主要是针对全国养老院的建设情况，分别到山西、浙江、湖南实地调研，并且召开四次专题会议，听取发改委、民政部、老龄办、卫计委等部门的情况介绍，以及北京、上海、河南、山东、江西等有关地方的情况介绍，在全面了解我们国家养老机构的分类状况、公办民营情况、社会力量举办情况、医养结合情况、服务的规范和质量等重点难点问题的基础上，再次提出具有针对性的意见，并督促有关部门加以改进。所以，从2015年至2017年连续三年跟踪监督，包括一次执法检查，三次深入的专题调研，提出多个针对性很强的调研报告，以及与多个相关部门密切交流与互动，对于推动老年人权益保障法的全面贯彻实施和一系列相关制度的完善，起到了重要的促进作用。

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责任编辑：张玉