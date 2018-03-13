税务总局局长:4月1日起将实现办税“最多跑一次”

原标题：国家税务总局局长王军：4月1日起将实现办税事项“最多跑一次”
国家税务总局局长王军今天在部长通道上表示，从4月1日起，国家税务总局承诺清单上的办税事项将全部实现“最多跑一次”和网上全程办；从8月1日起，全国的办税大厅都能同时办理所有的税收业务。
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