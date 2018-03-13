湖南湘潭九华发生交通事故多人伤亡？警方:系谣言

#张弛有道# #微博辟谣# [网传湘潭九华发生交通事故，事实是谣言]3月12日晚上，湘潭市公安局新闻舆情中心值班员巡查发现，在网上有人传播：“湘潭市九华经开区发生一起重大交通安全事故，有多人伤亡。”经过湘潭市公安局多部门联动调度核查之后，在湘潭地区内没有发生此类重大警情。蜀黍提醒：请大家不传谣，不信谣，不造谣，对恶意传播谣言的违法犯罪人员，公安机关将坚决依法查处！
来源：湘潭公安官方微博
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