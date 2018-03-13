国务院机构改革意味外交部权力被削弱？中方回应

原标题：2018年3月13日外交部发言人陆慷主持例行记者会

问：我们注意到，昨天，中国外交部发布了韩国总统特使郑义溶访华相关会见会谈的消息。我们知道他此次来华是专程通报访朝访美的情况。联想到上周五美国总统特朗普也专门打电话向习近平主席通报美方对当前半岛形势的看法和考虑。综合上述通报的情况，中方对当前半岛局势出现的变化怎么评估？对下步形势发展有何期待？中方未来如何进一步发挥作用？

答：郑义溶特使昨天访华，就他近期访朝访美的情况向中方作了通报，并同中方进行了深入沟通。习近平主席会见了他，杨洁篪国务委员同他进行了会谈，王毅外长也会见了他。相关情况我们已经分别发布了消息。上周五，习近平主席应约同特朗普总统通话，中美元首就半岛最新形势密切沟通了情况，我们也及时发布了消息。中方的相关立场和政策主张在上述消息稿中得到了充分完整的反映，我不再一一重复。

关于中方对当前半岛形势的看法，我可以非常简要地强调几点：

第一，半岛核问题出现重回谈判解决的契机，这是必须给予鼓励和支持的。我们很高兴特朗普总统表示，美方希望朝核问题最终能够和平解决。这符合中方的一贯主张。郑义溶特使也表示，韩方衷心感谢中方始终坚持和平解决朝核问题，始终坚持半岛无核化目标，支持半岛南北对话，使半岛问题出现了积极进展。

第二，美朝终于表达了直接对话的政治意愿，这也是必须给予鼓励和支持的。我们期待半岛南北会晤和朝美对话顺利举行。习近平主席明确对特朗普总统表示，希望美朝双方尽快启动接触对话，争取取得积极成果。特朗普总统表示，事实证明，习主席坚持美国应同朝鲜开展对话的主张是正确的。郑义溶特使也表示，感谢中方始终主张美朝直接对话，期待中方继续发挥重要作用。

第三，中方始终坚定致力于半岛无核化目标，坚定致力于半岛和平稳定，坚定致力于通过对话谈判解决问题。我们会继续发挥自己的独特作用，推动各方谈起来、谈下去，谈出好成果，谈出一个和平、稳定、无核的朝鲜半岛。这符合半岛北南双方的利益，符合本地区国家的利益，也符合国际社会的共同期盼。

问：据报道，联合国朝鲜人权状况特别报告员称，与朝鲜就核导项目进行对话应该和人权对话同时进行，包括指控朝鲜“实施酷刑及建立政治犯集中营”。中方是否同意上述观点？

答：中方在半岛问题以及联合国有关机构审议朝鲜人权问题上的立场你应该非常清楚。在当前形势下，我们希望国际社会所有有关各方都能为半岛问题相关方抓住契机、推动和谈，实现半岛和平稳定和无核化，实现半岛形势最终转圜作出积极和建设性努力。至于相关人权问题，应当在符合联合国宪章宗旨和原则的框架内公正处理。

问：第一，中国是否已与朝鲜、韩国讨论由中方举办解决半岛核问题有关会晤的可能性？第二，加拿大总理特鲁多表示，中国在加倾销钢制品。你对此有何回应？

答：关于第一个问题，刚才我已经说过了，中方对当前所有相关各方、特别是美朝双方出现重回谈判解决半岛核问题的积极势头感到高兴。我们也希望国际社会所有有关各方都对此予以鼓励和支持，希望有关接触和对话尽快启动，尽快谈出积极成果。我想强调，只要有利于尽快开启对话接触、有利于尽快谈出积极成果，任何形式、任何安排都值得鼓励和考虑。为促成通过对话谈判解决半岛核问题，中方一直发挥着积极和独特作用，中方也将继续这么做。

关于第二个问题，中国政府在化解钢铁产能过剩问题上的决心非常坚定、措施非常务实，取得了令人瞩目的成效，同时也付出了巨大代价。同时，我想提醒大家注意，钢铁产能过剩不是中方一家的问题，而是全球性问题，仅靠任何一个国家的单方面努力是无法解决的。我们希望所有产钢国协同行动，等比例减少钢铁产能，通过国际合作解决有关问题。

问：据报道，英国有两个人因接触不明物质中毒，其中一名中毒者是66岁的俄罗斯总参谋部情报总局前工作人员谢尔盖•斯克里帕尔。12日，英国首相特雷莎·梅在议会发言时表示，英国政府认为俄罗斯很可能对该中毒事件负有责任。中方对此有何评论？是否认为这将成为新的外交丑闻？

答：我们注意到有关报道，中方不了解相关情况。英国方面对这一事件有表态，俄罗斯方面也有表态。我们希望相关方以事实为根据，通过适当渠道妥善处理这一问题。

问：尼泊尔官员昨天确认，1架载有71人、从达卡飞往加德满都的客机在降落时坠毁，造成至少49人死亡、22人受伤。据报道，该客机所属的美国—孟加拉航空公司发言人表示，机上有1名乘客来自中国。你能否证实？

答：我们对这起灾难事故造成重大人员伤亡深感痛心，谨向遇难者表示深切的哀悼，向所有遇难者家属和受伤人员表示诚挚的慰问。

今天，据尼泊尔有关部门初步核实确认，有一名中国公民在此次坠机事故中不幸遇难。中国驻尼泊尔使馆在事故发生后立即派人赶赴机场，多方核实了解情况，并协调尼方为有关中国乘客家属处理善后事宜提供便利与帮助。外交部和中国驻尼泊尔使馆将继续密切关注事件进展，为有关遇难者家属处理善后事宜提供积极协助。

问：据报道，12日，美国已向联合国安理会提交新的决议草案，要求在叙利亚东古塔地区和大马士革实施30天停火。中方对此有何评论？如美方新决议草案付诸表决，中方将持何立场？

答：联合国安理会上个月一致通过关于叙利亚人道问题的第2401号决议，这反映了安理会成员重视在叙利亚尽快实现停火止暴、切实改善人道形势的共同意志。当前，东古塔地区形势仍然十分复杂，有关各方应共同作出努力，统筹打击恐怖主义、推进停火止暴、加强人道救援等多方面行动，努力实现安理会第2401号决议确定的要求和目标。同时，中方仍然希望安理会在叙利亚人道主义局势这一问题上保持团结，这有利于安理会发挥建设性作用。

问：据报道，欧盟官员称，中方有可能推迟原定今年在保加利亚举行的中国-中东欧领导人会晤或降低每年一次的会议频率。你能否介绍中方对今年16+1领导人会晤的有关考虑

答：我看到了有关报道，但没听说此事。在有关各方共同努力下，中国—中东欧国家合作5年多来一直保持着良好发展势头，取得了丰硕成果，不仅提升了中国与中东欧国家关系水平，也为推进欧洲一体化进程、促进欧洲平衡发展发挥了积极作用。中国—中东欧国家合作的快速发展，离不开领导人会晤的引领和推动。去年11月底，第六次16+1领导人会晤达成重要共识，支持保加利亚承办第七次领导人会晤。中方对此高度重视，正就会晤筹备工作同有关各方保持着密切沟通协调。

问：中国北方的空气污染自去年底出现明显好转，但今年似乎变得更严重，你能否解释原因？中方是否将继续践行《巴黎协定》承诺，减少排放？

答：我先回答你的第二个问题，因为这个问题更像属于外交部应该回答的。中方为达成《巴黎协定》作出了积极努力，发挥了重要作用，国际社会对此有目共睹。中国政府一旦作出承诺，定会严格执行。事实上，根据中方环保部门统计，中国2017年空气质量，包括华北地区空气质量明显改善。在北京工作生活的记者朋友应该感受得到。至于这两天出现的雾霾成因，可能需要专业部门的专业分析了。希望大家能看到中方为改善环境质量所作的艰苦努力，我们对此还是有信心的。

问：今天上午，中方宣布了国务院机构改革方案，将组建国家国际发展合作署，履行一些原属于商务部和外交部的职能。你能否介绍这一新机构和外交部的关系？这是否意味着外交部的权力被削弱？

答：感谢你密切关注中国两会。今天上午，国务委员王勇向十三届全国人大一次会议作了关于国务院机构改革方案的说明，详细介绍了机构改革的具体考虑，包括组建国家国际发展合作署有关内容，你可以查阅。

根据有关说明，组建国家国际发展合作署是为充分发挥对外援助作为大国外交的重要手段作用，加强对外援助的战略谋划和统筹协调，推动援外工作统一管理，改革优化援外方式，更好服务国家外交总体布局和共建“一带一路”等。方案提出，将商务部对外援助工作有关职责、外交部对外援助协调等职责整合，组建国家国际发展合作署，并对这一机构主要职责作了明确规划。

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责任编辑：张迪