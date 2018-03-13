这两样东西走红全国两会 带来哪些启示？

原标题：这两样东西走红两会，带来哪些启示 | 睡前聊两会

睡前聊一会，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。

这几天，评论君一直在“跑两会”，被两样东西深深吸引，它们都与扫除贫困有关。今天，评论君聊两会，就和大家说说脱贫的故事。

这两样东西，一个是竹水杯，另一个是红苹果。先说竹水杯，它成了贵州赤水村民脱贫攻坚的工具。“90后”代表杨昌芹介绍说，杯子外面有一个竹编套，取材于当地的慈竹，经过20多道手工加工制作而成，编织这样一件产品能收益百元。以前拿锄头的农民如今有了手艺，村里八成人住上了小洋楼，六成人开上了小汽车。老百姓都说，“糍粑越打越黏，生活越过越甜”。

再说红苹果，它在云南昭通近80年的种植历史中撑起了一个当红产业。昭通苹果种植从最初的158株果苗到现在的40万亩、产值30亿元，带动了30万群众增收。如今，昭通种苹果、群众做电商，全国都能品尝到甜、脆、红、蜜的果品。郭大进代表举着苹果兴奋地说，“红苹果变成了金苹果”。

的确，脱贫攻坚需要搭建一个“致富媒介”，只有通过源源不断地造血，才能治穷病、拔穷根。事实上，每个地方都有各自的区位特色、资源禀赋，每个地方的致贫原因也千差万别，这就决定了脱贫之路不能从一个模子里刻画出来。有特色的脱贫才能激活当地资源，也才能让致富的动力十足。就像赤水村依托竹乡资源、编织工艺，赋予普通杯子以竹文化的传统内涵，深受市场青睐；也像昭通苹果，承续数十年的种植历史，让苹果从一种果品发展成一类产业。脱贫不是简单的人财物帮扶，而在于能否挖掘出自身独特潜力，只要吸引人便能赢得市场，也能在致富路上立于不败之地。

我想起了一位人大代表讲的“电视扶贫”的故事。一档电视节目邀请一些知名企业家和演员到偏远贫困地区，选取当地优质农产品进行研发和包装，将其打造成商业化产品。例如，一个贫困县有着400多年历史的手工面，在被推广后，“一个下午卖出了整整20吨”。可见，借助产品、产业实现脱贫，从来不缺少推介包装的手段，那些有特色的、标识性强的资源，很容易通过帮扶方式的再造而被认可。时至今日，脱贫攻坚越往后成本越高、难度越大，若想跨过一道道坎，就应该在“特”上下功夫、在“准”上做文章、在“精”上求突破。

习近平总书记指出，“发展是甩掉贫困帽子的总办法，贫困地区要从实际出发，因地制宜，把种什么、养什么、从哪里增收想明白，帮助乡亲们寻找脱贫致富的好路子。”换句话说，脱贫致富要因地制宜、尊重规律，何尝不是另一种意义上的摸住特点、把脉特色？记得一次在陕北采访时被当地的山核桃工艺加工吸引，就问负责人是什么缘由促使他们建立了加工厂，他说山核桃长了许多年，一直没发现其中价值，偶然一次机会受山核桃轮廓花纹启发，就有了工艺深加工的尝试。这一试不仅发现了一种工艺美，而且变废为宝，成为致富新路子，正应了那句话“生活中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛”。脱贫路上从来不缺少致富的火花，而是缺少深挖特色、点石成金的发现与坚持。

更重要的是，中国作为公认的消除贫困最成功的国家，对世界贡献甚大。一位英国专家直言，在中国政府内部和社会的基层，往往潜藏着巨大的灵活性和创意，“因地制宜——中国给发展专家们的扶贫经验”。不全盘复制、不一刀切下、不忽视自我，这一实践出来的中国经验，在国内要求贫困地区利用自身特点启动发展的引擎；在世界范围内，启示贫穷国家，应该结合地缘与资源优势，点火前进的发动机。如此，每一点“特色”才能真正成为脱贫致富的“亮色”。

大家晚安。

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责任编辑：张玉