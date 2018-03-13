天津餐饮协会成立煎饼馃子分会:让从业者有标可依

原标题：天津市餐饮行业协会成立煎饼馃子分会：让从业者有标可依
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@天津日报3月13日消息，从天津市商务委获悉，为促进行业进一步健康发展，市餐饮行业协会煎饼馃子分会近日正式成立。去年8月，我市曾组织开展煎饼馃子百强评选活动，据介绍，新成立的市餐饮行业协会煎饼馃子分会将以此为契机，立足本地，推动煎饼馃子连锁加盟，提质降耗，并协同天津市质量管理研究所尽快制定天津煎饼馃子团体标准，让更多的从业者有标可依，按标作业，实现行业制作、卫生、食品安全整体上水平。
来源：天津日报
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