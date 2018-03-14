国务院新一轮机构改革最新解读：发改委“瘦身”

原标题： 独家解读！国务院开启新一轮机构改革，发改委“瘦身”

来源：中国新闻周刊

通过改革

国务院机构设置更加

符合实际、科学合理、更有效率

国务院开启新一轮机构改革

本刊记者/蔡如鹏 韩永

《国务院机构改革方案》（以下简称《方案》）3月13日提请十三届全国人大一次会议审议。

按照这一方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。舆论认为，通过改革，国务院机构设置更加符合实际、科学合理、更有效率。

组成部门重组

按照《方案》，在国务院组成部门调整方面，组建自然资源部、生态环境部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、退役军人事务部、应急管理部（中国地震局、国家煤矿安全监察局划由应急管理部管理）等七个部门。

另外，《方案》决定重新组建科学技术部、司法部，优化水利部和审计署的职责，并将监察部、国家预防腐败局并入新组建的国家监察委员会。

改革后，除国务院办公厅外，国务院组成部门共有26个：外交部、国防部、国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、国家民族事务委员会、公安部、国家安全部、民政部、司法部、财政部、人力资源和社会保障部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、退役军人事务部、应急管理部、中国人民银行、审计署。

根据国务院组织法规定，国务院组成部门的调整和设置，提请全国人大审议批准。在国务院其他机构的调整方面，组建国家市场监督管理总局（作为国务院直属机构）、国家广播电视总局（作为国务院直属机构）、中国银行保险监督管理委员会（作为国务院直属事业单位）、国家国际发展合作署（作为国务院直属机构）、国家医疗保障局（作为国务院直属机构）、国家粮食和物资储备局（由国家发展和改革委员会管理）、国家移民管理局（由公安部管理）、国家林业和草原局（由自然资源部管理）。

另外，重新组建国家知识产权局（由国家市场监督管理总局管理），并将全国社会保障基金理事会由国务院管理调整为由财政部管理，不再明确行政级别。

同时改革国税地税征管体制，将省级和省级以下国税地税机构合并，实行以国家税务总局为主与省（区、市）人民政府双重领导管理体制。

按照规定，国务院组成部门以外的国务院所属机构的调整和设置，将由新组成的国务院审查批准。

按照《方案》，国务院不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局、环境保护部、农业部、文化部、国家旅游局、国家卫生和计划生育委员会、国家安全生产监督管理总局、国务院法制办公室、国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室、监察部、国家预防腐败局、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家新闻出版广电总局、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家粮食局、国家林业局。

不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、国有重点大型企业监事会。

发改委“瘦身”

在这份改革方案中，多处提及国家发改委。有分析认为，随着多项职责划归其他部委，国家发改委将在这轮机构改革中“瘦身”。

根据方案，国家发改委的组织编制主体功能区规划职责，将整合并入新组建的自然资源部；应对气候变化和减排职责，将整合并入新组建的生态环境部；农业投资项目管理职责，将整合并入新组建的农业农村部；重大项目稽察将划入审计署；价格监督检查与反垄断执法职责，将整合并入新组建的国家市场监督管理总局；药品和医疗服务价格管理职责，将整合并入新组建的国家医疗保障局。

另外，国家发改委的组织实施国家战略物资收储、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖储备等职责，将整合并入新组建的国家粮食和物资储备局。国家粮食和物资储备局由国家发改委管理。

国家行政学院教授汪玉凯在接受《中国新闻周刊》采访时表示，对国家发改委而言，这次改革的力度非常大，组织编制主体功能区规划、应对气候变化和减排等职责划归其他部委后，国家发改委的职能将大大减少。

国家发改委的前身是国家计划委员会，成立于1952年。改革开放后，中国由计划经济体制转为市场经济体制，原国家计划委员会也于1998年更名为国家发展计划委员会。2003年又将原国务院体改办和国家经贸委部分职能并入，改组为国家发展和改革委员会，简称国家发改委。

国家发改委的主要职能是，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等。

可以说，国务院在经济领域的重要职能基本上都集中在国家发改委。因此，国家发改委作为宏观调控部门，也有“小国务院”之称。

按照规定，国家发改委审批的项目涉及农林水利、能源、交通运输、信息产业、原材料、城建、社会事业、金融、外商投资等各个领域。近几年，国家发改委职能范围过大，尤其是与不少部委存在职责交叉的问题，一直备受诟病。

3月13日，中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在《人民日报》发表署名文章《深化党和国家机构改革是一场深刻变革》。

文章提到：一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位；一些领域中央和地方机构职能上下一般粗，权责划分不尽合理等。

这次对国家发改委部分职责的调整，应该说正是对上述问题的回应。

汪玉凯认为，通过这轮机构调整，国家发改委与其他部委职能交叉、重叠的现象，将会得到明显改善。今后，国家发改委将减少对微观事务的干预，更好地发挥宏观调控作用。

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责任编辑：霍宇昂