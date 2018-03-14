国务院这轮机构改革为何要设立退役军人事务部？

原标题：两会小百科丨这轮机构改革为何要设立退役军人事务部？

今天，有关国务院新一轮机构改革的消息刷屏了。改革开放以来，我国共经历过几次国务院机构改革？国务院有哪些部门机构？为何设立退役军人事务部？一起来看。

1。改革开放以来，国务院机构经历了几次大规模改革？

国务院机构改革方案今天提请十三届全国人大一次会议审议。我国将进行改革开放以来第8次规模较大的政府机构改革。自1982年以来，国务院机构已经进行数次大大小小的改革，平均每5年就会进行一次调整，此前7次改革分别在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年和2013年。

在1982年机构改革前，国务院所属部委、直属机构和办公机构共有100个。为更好地发挥政府作用，经过近40年的机构优化调整，这次改革后，国务院将精简至（除国务院办公厅外）设置组成部门26个。

2。国务院有哪些部门机构？

国务院行政机构根据职能分为国务院办公厅、国务院组成部门、国务院直属机构、国务院办事机构、国务院组成部门管理的国家行政机构和国务院议事协调机构。

国务院办公厅协助国务院领导处理国务院日常工作。

国务院组成部门包括各部、各委员会、中国人民银行和审计署，依法分别履行国务院基本的行政管理职能。组成部门的调整和设置需提请全国人民代表大会审议批准。今年这次国务院机构改革方案，涉及国务院组成部门的需经过十三届全国人大一次会议审议批准。

国务院其他机构包括国务院直属机构、国务院办事机构、国务院组成部门管理的国家行政机构和国务院议事协调机构。其他机构的调整和设置，将由新组成的国务院审查批准。

国务院直属机构主管国务院的某项专门业务，具有独立的行政管理职能。国务院办事机构主要是协助国务院总理办理专门事项，不具有独立的行政管理职能。

3。为何设立退役军人事务部？

解决军人后顾之忧，是军队现代化中不可或缺的一环。退役军人事务部是将民政部的退役军人优抚安置职责，人力资源和社会保障部的军官转业安置职责，以及中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合，作为国务院组成部门。

设立退役军人事务部是为更好地维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。

（人民日报客户端 皇甫凌雨 整理）

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责任编辑：张义凌