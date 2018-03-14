越南又与一国就南海问题发声明 不到半个月第3次

原标题：不到半个月第3次！越南又与一国就南海问题发声明

新西兰总理杰辛达•阿德恩（右一）和越南政府总理阮春福与夫人（图源：越通社）

中国南海新闻网3月14日电 据越通社报道，应新西兰总理杰辛达•阿德恩的邀请，越南政府总理阮春福偕夫人同越南高级代表团自3月12日至14日对新西兰进行国事访问。访问结束后，双方发表了联合声明。

报道称，双方强调了通过严格践行国际承诺，充分尊重外交及法律进程和平解决争端，维护南海地区和平、安全和稳定以及在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法等基础上维护航行飞越自由的重要性。双方呼吁全面有效落实《南海各方行为宣言》以及早日达成《南海行为准则》。

中国南海新闻网梳理发现，在此之前，3月份越南已经与两个国家就南海问题发表了联合声明。

据越通社3月4日报道，越南国家主席陈大光从3月2日至4日对印度进行国事访问，访问结束后双边发表了联合声明。报道称，印越双方强调在维护印度洋-太平洋和全世界和平、稳定和发展中保持合作，强调了绝对遵守国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》、维护南海航行与飞越自由、全面尊重各法律和外交程序，本着国际法以和平方式解决争端，不使用武力或以武力相威胁等的必要性。在此精神上，双方支持全面和有效落实《南海各方行为宣言》和尽早达成《南海行为准则》。

另据越南人民报网3月6日报道，越南国家主席陈大光3月4日至6日对孟加拉国进行了国事访问。访问结束后双方发表的联合声明中提到了南海。报道称，双方强调了在国际法的基础上维护各海域和平稳定与安全，包括航行和航海自由与安全的重要性。双方重申，应在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上通过和平方式解决包括领土及海洋争端在内的国际争端。双方同意继续支持落实《南海各方行为宣言》，达成一个实质性的“南海行为准则”。

来源：中国南海新闻网

责任编辑：张岩