原标题： 公安部党委：坚决拥护深化党和国家机构改革的决定 不折不扣抓好党中央决策部署的贯彻落实

公安部党委书记、部长赵克志13日主持召开公安部党委会议，再次深入学习《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，传达学习提交第十三届全国人民代表大会第一次会议审议的国务院机构改革方案和中央政法委有关会议精神，研究贯彻落实意见。公安部党委表示，坚决拥护党中央关于深化党和国家机构改革的决定，坚决服从党和国家机构改革大局，坚决完成涉及公安部的各项机构改革任务，不折不扣抓好党中央决策部署的贯彻落实。

会议指出，党的十九届三中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，对深化党和国家机构改革作出全面规划和系统部署，充分体现了以习近平同志为核心的党中央全面深化改革的鲜明态度和坚定决心，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央推动党和国家事业创新发展的历史担当和政治魄力。深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央适应新时代中国特色社会主义发展要求作出的一项重大决策，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，是着眼实现全面深化改革总目标的重大制度安排，对于进一步加强和完善党的全面领导、提高党的长期执政能力和领导水平，对于实现“两个一百年”奋斗目标、建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大现实意义和深远历史意义。这次国务院机构改革使国务院机构设置更加符合实际、科学合理、更有效率，必将为全面贯彻落实党的十九大部署的各项任务提供有力组织保障。

会议要求，要深刻认识、准确把握深化党和国家机构改革的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决拥护和服从党和国家机构改革大局，不折不扣地抓好党中央决策部署的贯彻落实。要在中央政法委的统一领导下，强化责任担当、加强组织领导，建立工作机制、制定配套措施，把握好改革发展稳定的关系，抓紧做好组织实施改革的各项准备工作，列出改革任务单，排出改革时间表，坚决完成好党中央明确的涉及公安部的各项改革任务。公安现役部队要提高政治站位，自觉服从大局，坚决维护和贯彻军委主席负责制，坚决做到党中央、习主席怎么决定我们就怎么执行，坚决做到讲政治、顾大局、守纪律，教育引导广大官兵积极拥护改革、支持改革、投身改革，自觉接受改革洗礼和纪律考验，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保改革顺利稳妥推进。

会议还研究了其他事项。

在京公安部党委委员出席会议。

来源：中国警察网

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责任编辑：霍宇昂