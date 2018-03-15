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李彦宏谈无人车上路：还有三五年能替代司机

李彦宏谈无人车上路：还有三五年能替代司机
2018年03月15日 09:00 人民网
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　　[李彦宏谈无人车上路：还有三五年能替代司机]全国政协委员、百度创始人李彦宏：在很多常见的路况下已可以自动驾驶，比如从北京开车到上海，只要开上高速公路，你就不用管了，可以吃着火锅唱着歌。等到了上海，车会提醒需要监管下高速。这样再有个3、5年的时间，我相信在完全开放道路上能够替代司机的无人驾驶车也就会出现。因为有了开源和开放最先进的技术，可以被几乎每一个车厂立即获得。人工智能会在未来给我们带来非常不一样的体验。

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责任编辑：初晓慧

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