原标题 汪洋：人民政协要坚持一切活动以宪法为根本准则，委员们要做好这份“作业”！

全国政协十三届一次会议于3月15日上午在北京人民大会堂闭幕，习近平等党和国家领导人出席全国政协十三届一次会议闭幕会。

全国政协十三届委员会主席汪洋在会上表示，3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议已经表决通过中华人民共和国宪法修正案。宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是中国共产党和全国人民意志的集中体现。宪法修正案为坚持和维护以习近平同志为核心的中共中央权威和集中统一领导，为新时代坚持和发展中国特色社会主义，为实现中华民族伟大复兴提供了有力的宪法保障。

汪洋强调，人民政协要坚持一切活动以宪法为根本准则，在宪法和法律范围内履行职责、开展工作，切实增强尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的思想自觉和行动自觉。

汪洋指出，大会表决通过的政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议和新修订的政协章程，是做好今年和今后一个时期工作的重要遵循。新修订的政协章程新设立了“委员”一章，对委员履职尽责等提出了明确要求。

汪洋表示，希望大家做好新修订章程实施第一年的 “委员作业”，在明年大会报到时，不仅能提出好的提案，也能用自己的实际行动交上一份好的履职报告。

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责任编辑：张岩