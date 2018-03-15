必须从一开始就把握这个名称 汪洋强调的名称是啥

原标题：必须从一开始就清醒地把握这个名称！汪洋强调的名称是什么

全国政协十三届一次会议3月15日上午9点30分在人民大会堂举行闭幕会。汪洋在会上发表讲话。

以下是讲话摘要。

这次会议是在全国各族人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时刻召开的。会议期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导同志出席大会开幕会和闭幕会，深入到界别小组同委员共商国是。广大委员以高度的政治责任感，深入讨论政府工作报告和其他报告，讨论宪法修正案草案和监察法草案，以及国务院机构改革方案，认真审议全国政协常委会工作报告、政协章程修正案草案等文件，履职建言成果丰硕。这是一次民主、团结、求实、奋进的大会，充分彰显了中国特色社会主义民主政治的生机活力。

感谢委员们的信任，选举我们组成政协第十三届全国委员会常务委员会。新一届全国政协将在历届政协奠定的良好基础上开展工作。过去的五年，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，在俞正声同志主持和带领下，十二届全国政协坚持在继承中发展、在发展中创新，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开创了工作新局面。让我们向俞正声同志和十二届全国政协全体委员表示崇高的敬意！

今年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是十三届全国政协履职的起步之年。目标越伟大，任务越艰巨，就越需要凝聚人心和共识、汇聚智慧和力量。人民政协要认真学习贯彻中共十九大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲，坚持中国共产党的领导、坚持人民政协性质定位、坚持大团结大联合、坚持发扬社会主义民主，携手新时代、落实新部署，发扬优良传统、忠实履职尽责，奋力谱写新时代人民政协事业发展的新篇章。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。中国人民政治协商会议这个庄严的名称，清楚地界定了它的性质和作用。在十三届全国政协即将履职之际，我们必须从一开始就清醒地把握这个名称、也是这项制度赋予我们的使命。

人民政协是政治组织，必须旗帜鲜明讲政治。人民政协从诞生的那一天起就具有鲜明的政治性，它的成立庄严宣告了我国各民主党派、各界别以及全国各族人民选择了中国共产党的领导。近七十年的实践证明，这样的选择是正确的。正是在中国共产党的领导下，我们才赢得了中国革命、建设、改革的胜利。正是有以习近平同志为核心的中共中央的坚强领导，我们才能实现新的历史性变革、迈向新时代、走向民族复兴。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国最大的政治。旗帜鲜明讲政治是人民政协的本质要求，中国共产党领导是人民政协事业发展进步的根本政治保证，也是新时代人民政协必须恪守的根本政治原则。我们要推动参加人民政协的各党派团体和各族各界人士不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。我们要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉接受中国共产党领导，自觉维护习近平总书记的核心地位，自觉维护中共中央权威和集中统一领导，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想、统一意志、统一步调，确保人民政协事业正确的政治方向。坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，使中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在新时代得以坚持和完善，为人类政治文明的进步，贡献中国智慧和中国方案。

人民政协是人民民主的重要制度，必须以人民为中心履职尽责。为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴是中国共产党人的初心和使命，也是人民政协的初心和使命。人民政协作为具有中国特色的制度安排，作为人民民主的重要形式，汇集了各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士，具有广泛代表性和巨大包容性，始终是实现国家富强、民族复兴、人民幸福的重要力量。习近平总书记强调，人民政协要把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为工作的出发点和落脚点，把促进民生改善作为重要的着力点，抓住民生领域重要问题资政建言，协助党和政府破解民生难题，增进人民福祉，做到人民政协为人民。十三届全国政协2158名委员能够在新时代成为中国特色社会主义民主政治的参与者和实践者，不仅是荣誉更是责任。心中有人民，才能落实好中国共产党的要求，正确地行使民主权利、做好履职工作。每位委员都应认识到，尽心履职是对人民的负责，是对制度的尊重。我们要立足我国发展新的历史方位和社会主要矛盾变化，深入贯彻新发展理念，紧扣人民群众日益增长的美好生活需要，紧扣经济社会发展实际，紧扣贯彻落实党和国家重要决策部署需要解决的问题，聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，各展其才，各尽其能，通过政治协商、民主监督、参政议政，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

人民政协是专门协商机构，必须求真务实提高协商能力水平。人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，协商民主广泛多层制度化发展，为人民政协发挥作用开辟了广阔前景。近七十年的政协协商民主实践，为十三届全国政协做好工作提供了宝贵经验。大批有情怀、有能力的各方人才汇聚政协，为我们做好工作提供了良好基础。政协不是权力机关，参政不行政、建言不决策、监督不强制，主要通过协商发挥作用。这种作用不是靠说了算，而是靠说得对。说得对就是能够提出符合客观事物发展规律的意见建议，这就需要求真务实的能力水平。要加强学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，把习近平总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的重要讲话，作为当好政协委员的基本教材，并结合学习政协工作有关业务知识，着力把握协商民主的原则、要义、方法，不断提高参与协商的思想水平。要善于调查研究，充分发挥政协人才智力优势，在调研的深度广度上下功夫，搞清协商议题的情况、成因、对策，使自己真正具有参与协商的发言权。要强化实践锻炼，丰富协商形式、培育协商精神、增强协商的本领和能力，努力形成协商民主完整的制度程序和参与实践。要创造协商民主的环境，让求真务实的行为受到褒扬，求真务实的意见得到重视，使求真务实在人民政协蔚然成风。通过协商民主，使海内外中华儿女都能够为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议已经表决通过中华人民共和国宪法修正案。宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是中国共产党和全国人民意志的集中体现。宪法修正案为坚持和维护以习近平同志为核心的中共中央权威和集中统一领导，为新时代坚持和发展中国特色社会主义，为实现中华民族伟大复兴提供了有力的宪法保障。人民政协要坚持一切活动以宪法为根本准则，在宪法和法律范围内履行职责、开展工作，切实增强尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的思想自觉和行动自觉。

刚才大会表决通过了政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议和新修订的政协章程，这是我们做好今年和今后一个时期工作的重要遵循。尤其需要指出的是，新修订的政协章程新设立了“委员”一章，对委员履职尽责等提出了明确要求。希望大家做好新修订章程实施第一年的 “委员作业”，在明年大会报到时，不仅能提出好的提案，也能用自己的实际行动交上一份好的履职报告。

中国特色社会主义进入了新时代。现在，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。新时代呼唤新作为，人民政协要以共同目标寻求最大公约数，以大团结大联合画出最大同心圆，以协商民主凝聚强大正能量，以改革创新激发工作新活力，努力把不同党派、不同民族、不同阶层、不同信仰的海内外中华儿女凝聚起来，形成致力于实现祖国统一和中华民族伟大复兴中国梦的最广泛的爱国统一战线。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利努力奋斗！

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责任编辑：张岩