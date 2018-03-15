原标题：海外网声明：与全美电视台无任何关系

海外网3月15日电 针对网传海外网与全美电视台之间关系的传言，海外网15日发布声明表示，与全美电视台没有任何关系。

以下为声明全文：

海外网声明

近日，网上出现海外网美国频道与全美电视台是“一套人马两个牌子”之类传言。事实是，海外网与全美电视台没有任何关系，海外网与自称全美电视台台长的张姓记者无任何关系。

一、 海外网在美国洛杉矶设有美国频道。去年6月，美国频道上线，全美电视台报道了频道上线仪式。

二、 海外网包括海外网美国频道与全美电视台没有任何合作或授权合作关系。

三、 海外网包括海外网美国频道与自称全美电视台台长的张姓记者无任何关系。

特此声明

海外网

2018年3月15日

责任编辑：刘光博