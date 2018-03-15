郭伯雄之子曾收百万帮人上军校 称反腐意思下得了

原标题：郭伯雄之子郭正钢帮老乡上军校，收费百万

来源：长安街知事

撰文 | 高楼

“全军干部一半以上是我家提拔的！”

说这话的人相信小伙伴们都很熟悉——中央政治局原委员、中央军委原副主席郭伯雄之子、原少将郭正钢。他还有另一句“名言”：反腐，搞一搞，意思意思就得了。

中国裁判文书网的一份判决书显示，郭正钢曾收下100万元人民币，帮一个考试成绩比较差的老乡上军校。

郭正钢

2008、2009年间，陕西咸阳凯发煤业有限公司董事长顾某甲之子顾某乙在空军第一通讯总站服役，想上军校谋求进步，但是文化水平比较差、考不上。为此，顾某甲和朋友王某商量，请王某帮忙找部队的朋友运作，王某说需要100万，顾某甲说愿意出。

于是，王某找到他的战友、时任浙江省军区政治部副主任的郭正钢。郭正钢说他先问问，之后不久答应说可以办，于是就让顾某甲把钱打到了王某的账上，王某又转给郭正钢。

郭正钢自述，他打电话给当时解放军总后勤部一位领导的秘书李某，让李某去办。李某又打电话给空军政治部，称军委副主席郭伯雄家的一个亲戚在空军部队当兵，参加今年士兵考学，可能达不到分数线，要求在录取的问题上予以照顾。

空军政治部的领导对此很反感，但考虑到是军委副主席家的事，不得已让秘书去协调。后来经过空政干部部与总政干部部申请，提出了增加录取12名士兵考入军校的预案，其中就有顾某乙。2009年10月，顾某乙接到电话，让他直接去桂林空军学院报道。

事情说起来容易，办起来颇费周折。当年的录取分数线是360分，而顾某乙只考了177分，连一半都不到。多个证人表示对顾某乙有印象，因为他的分数比较低。

一名证人说，顾某乙的成绩不够录取分数线，如果在本单位录取上军校，会引起攀比和矛盾，只能想办法化解。顾某乙自述，中间人王某曾给他发了一个短信，内容是“成空太平寺场站”，并告诉他，如果部队有人问，就说已经调到那里去了，到了军校后就说他是那个单位的。

本案中还有一个细节值得注意，王某向郭正钢要银行账户转账时，郭正钢提供了他的姐姐郭锋力的卡号。事后，郭锋力取出100万元交给了郭正钢，郭正钢将钱用于处理家庭事务。由此可知，郭伯雄还有一个女儿名叫郭锋力。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，行贿人顾某甲住陕西省礼泉县城关镇杨庄子村七组，其子顾某乙也是在礼泉应征入伍的，而郭伯雄正是礼泉人，他们两家是“老乡”。

郭伯雄

此外，案件里发生了一个“乌龙”。王某与顾某甲商定的钱数是100万，然而，顾某甲认为80万就能办成事，于是只转了83万给王某。王某没有查清楚收到的钱数，就转了100万给郭正钢，等于他自己倒贴了17万。最终，法庭以行贿83万的数额给顾某甲定了罪。

判决书还披露，当时士兵考学除正常的录取外，每年都有少量未达分数线的战士因为是领导干部亲属而被照顾录取，这在全军、空军已办了多年。

公开资料显示，郭正钢出生于1970年1月，他出生时，其父亲正在陆军第19军55师164团司令部作训股任职；而当他1989年参加工作时，其父亲已是兰州军区的副参谋长。郭正钢参加工作后不久，就到了兰州军区所辖的陆军第47集团军服役。

2015年1月，郭正钢晋升少将军衔，2月，因涉嫌违法犯罪，军事检察机关对其立案侦查。同年4月9日，郭伯雄落马的消息正式发布。

中国军网曾发表署名“钧正平”的文章《整肃纲纪 固我长城》，指出郭伯雄集政治蜕变、思想堕落、经济贪婪、擅权妄为、失职渎职于一身，同此前被查处的徐才厚一样，违纲乱纪、身败名裂，完全是咎由自取、罪有应得！

责任编辑：张玉