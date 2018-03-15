汪洋看望参加全国政协会议报道的新闻工作者

原标题：（两会受权发布）汪洋看望参加全国政协十三届一次会议报道的新闻工作者

新华社北京3月15日电中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋15日上午在人民大会堂看望了参加全国政协十三届一次会议新闻报道工作的人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中国日报、中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台、中国新闻社等中央主要新闻媒体以及人民政协报、中国政协杂志等全国政协办公厅所属新闻媒体的负责同志和编辑记者代表，向参加大会报道的新闻工作者表示诚挚慰问和衷心感谢。

汪洋说，作为大会新闻宣传的主阵地、主渠道、主力军，中央主要新闻媒体紧扣全国政协十三届一次会议主题，聚焦以习近平同志为核心的党中央带领全国各族人民团结奋斗的新成就，广设专栏专题，增强融合传播，打通网上网下，连接会内会外，传播了中国好声音、政协好声音，营造了团结稳定鼓劲的良好舆论氛围。

汪洋指出，希望大家充分发挥自身优势，继续做好人民政协新闻宣传工作，以生动鲜活的事例讲好中国故事、政协故事、协商民主故事，积极宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，展现新时代人民政协的新气象、新作为。

中共中央政治局委员、中央宣传部部长黄坤明，全国政协副主席张庆黎、全国政协副主席兼秘书长夏宝龙等一同会见。（完）

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责任编辑：刘光博