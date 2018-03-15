原标题：北京时间喊你加入两会群聊 朋友圈要炸了！

（北京时间记者 杨凤临 报道）“两会喊你加入群聊”？网友张乐好奇地点开了链接，进群之后，与熟悉的微信群一般无二的界面中，不断弹出姚明、成龙等代表委员们的对话。“今年两会，你最关心的问题是什么？”他们还@张乐，邀请她加入对话。“到底该不该花钱送小孩上培训班？”张乐问。没想到全国政协委员俞敏洪立刻回复，并发来一段视频，仿佛站在你面前耐心解答。

没错，这两天朋友圈被这个H5疯狂刷屏了。这样的“穿越”体验是通过北京时间制作的《北京时间喊你加入两会群聊》H5作品实现的。很多网友、甚至有人大代表、政协委员和张乐一样兴奋的感觉要飞起，赶紧将“群聊”分享到朋友圈，表达自己对全国两会和国家政策的关心。刚刚发布三天，这款H5的阅读量已经突破100万+。

北京时间喊你加入两会群聊

一直关注两会新闻的北京时间读者小段和张乐一样，在朋友圈看到了这条有趣的链接，他手指轻点，便进入到名为“北京时间喊你加入两会群聊”的微信群。小段惊讶的发现，自己竟和篮球明星姚明、娱乐圈大哥成龙、IT界精英周鸿祎等成了微信群友。

在这个群里，北京时间的主持人首先打开了话匣子：“欢迎 小段！2018全国两会在北京开幕了，我把代表委员们邀请进来，和你一起聊聊你感兴趣的问题。”

小段还没有反应过来，姚明就在群里发言了，他说：“篮协深化改革非一日之功，今年要撸起袖子加油干！”

成龙大哥紧跟着发表了自己的观点：“新时代新气象，我们也要干劲十足，制作更多国际化的优质电影，让更多外国友人了解中国文化。”

全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆补充说：“不光文化要走出去，科技也要大力发展。建设全国科技创新中心，我认为‘AI之城’应成为北京城市新名片。

小段正在思考大家热议的话题，这时，全国政协委员、奇虎360创始人周鸿祎突然@他：“大力发展科技的同时，也要重视网络安全问题。@小段 今年两会，你最关心的问题是什么？

小段“受宠若惊”地点击文字输入框准备回复，这时输入框跳出12个热点问题，小段选择了：“看病难”，群里就自动出现了自己的提问：“我想问城市看病难，有没有有效的解决办法？”

全国政协委员、北京城市学院党委书记、校长刘林立刻回复：“这个问题我来回答吧。我和很多代表委员一样关注此事多年了，提出了‘先给城市看病把脉三招’，关于看病难的问题，你看完这个视频就明白了。”

说完刘林发来一段短视频，这段“竖屏”全屏播放的视频，立刻让小段有了和刘林面对面聊天的感觉。刘林在视频里娓娓道来，原来有三种方法可以有效解决看病难问题，一是推进分级诊疗；二是，发展医疗服务专业分类；三是通过网络实在医疗分享比如远程诊疗。

小段觉得有趣，把H5里设置的热点问题都问了一遍，在这个热闹的群里，他一会儿和成龙大哥畅谈如何弘扬中国文化，一会儿又和俞敏洪讨论教育问题，一会儿听周鸿祎支招如何防止自己的隐私数据和信息被滥用和泄露。

“我有了错觉，仿佛真的在跟这些代表委员、明星大腕在讨论民生热点、国家大事，时而还能和他们视频聊天，不知不觉中就了解了两会的热点。“小段觉得这个H5非常有创意，于是分享到了自己的朋友圈。

“这个群聊H5 让时政新闻变得更加亲民、更接地气，更吸引人。”网友张乐玩儿的不亦乐乎，叫来爸妈一起体验，还把链接发到了朋友圈。

除了张乐和小段这样的网友，不少代表委员也纷纷尝试这款H5并转载点赞。“虽然我自己就是代表，但还是很好奇的体验了一把，群里代表委员们与网友的互动很有创意，话题也设计的很用心，全部都是关乎民生的重点热点话题。”全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平不禁为这款H5竖起大拇指。

时政新闻的“新形式、新玩法、新体验”

全国两会报道正在如火如荼地进行中，各媒体拼尽洪荒之力，在融媒时代，纷纷进行创意传播大比拼。如何让严肃的时政内容与创新的传播形式有机结合，打造出吸引用户关注的内容产品？

“当时政报道也狠狠迎合了一把互联网思维时，朋友圈的吃瓜群众们立马嗨了。”研发这款群聊H5的北京时间产品总监李洋说，时政性很强的新闻话题传播，需要有受众思维，用户思维和互联网思维，这样就能生产出具有“裂变”传播效应的新闻产品。

“‘北京时间喊你加入两会群聊’的H5，将两会新闻直观可视化，通过图文视频多种形式，制造出代表委员与网友互动的氛围，让两会新闻更加简洁易懂、接地气，吸引网友乐此不疲的点击，不断分享扩散。”李洋说。

据李洋介绍，这款“北京时间喊你加入群聊”H5是由北京时间团队独立设计开发的，为此，北京时间专门组织了一支由来自产品、新闻、市场部门精干力量组成的开发小组。在十几天的时间内加班加点、挑灯夜战，小组成员反复论证互动游戏的技术可行性，在此基础上邀请众多人员进行测试，以确保用户体验达到最佳。

这款H5里展示的短视频，也是由北京时间策划并精心拍摄制作的。视频均采用“竖屏”的方式，能使重点信息集中、优化用户观看体验，更能使观看者有一种和“代表委员”对话的感觉，拉近网友和代表委员的距离；从内容表达上，采用类似“一镜到底”的制作方法，形式新颖、内容生动，让代表委员的观点瞬间变得鲜活起来。

“新形式、新玩法、新体验，这或许就是这个H5在网友和代表委员当中引发转载和热议的重要原因。”在北京时间新闻媒体有限公司副总经理宁文茹看来，随着媒介技术的快速发展，用户已经从图文时代走向看短视频、玩游戏的时代，形式单调的图文报道、视频报道已经无法满足用户的口味，好玩、新鲜、有趣的内容形式才能吸引更多用户的注意力。

“被动接受信息也已经不能满足用户需求，好的两会报道产品还需重视用户体验，提升交互性，使用户能够参与并享受其中。”宁文茹说，北京时间此前就曾研发 “厉害了我的国”等多个刷爆朋友圈的H5小游戏。

另据统计，这款群聊H5上线仅3天，便刷爆朋友圈，点击量超过100万。

链接：https：//h5.btime.tv/2018qglh/#/

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责任编辑：张玉