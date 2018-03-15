原标题：前后3任河南省委书记同日有新职

3月14日下午，全国政协十三届一次会议举行第四次全体会议，会议选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，河南省连续3任省委书记卢展工、郭庚茂、谢伏瞻都入列名单。

其中，卢展工此前任十二届全国政协副主席、党组成员，此次连任全国政协副主席；郭庚茂此前任十二届全国人大农业与农村委员会副主任委员，此次当选为全国政协常委；现任河南省委书记谢伏瞻，也当选为全国政协常委。

卢展工出生于1952年5月，浙江慈溪人，1969年3月参加工作。他曾长期任职浙江。1996年由浙江省委副书记调任河北省委副书记，2年后调任全国总工会任职，担任副主席、党组副书记、书记处书记。

2001年，卢展工调任福建省委副书记，2002年后任代省长、省长，2004年开始任福建省委书记。2009年调任河南省委书记。

郭庚茂出生于1950年12月，他曾长期任职河北，2008年4月由河北省长调任河南代省长，后任省长。卢展工调任河南后，2人一起搭班子至2013年3月。

在2013年3月的全国两会上，卢展工当选为十二届全国政协副主席，晋升副国级。

2013年3月20日，河南省委召开全省领导干部会议，时任省长郭庚茂接替卢展工任河南省委书记。同时，谢伏瞻由国务院研究室主任、党组书记调任河南省委副书记。

在领导干部大会上，时任中组部副部长王秦丰说，“展工同志是2009年11月担任河南省委书记的，这期间正是河南加快振兴发展的关键时期。三年多来，展工同志带领省委一班人，勤奋敬业，扎实工作，为河南的改革发展稳定倾注了大量心血，作出了重要贡献，也同全省广大干部群众结下了深厚的感情。”

郭庚茂与卢展工（右）

卢展工说，“今天，自我评价也有两句话，就是很努力，但缺点、不足很多；有成效，但很多事情没有做好。我衷心感谢河南的同志们包括河南的老同志们、河南人民，为我在河南开展工作奠定了一个很好的基础、创造了一个很好的条件，给予我很大的支持，对我的缺点、不足给予了很多的谅解、宽容和包容。”

2013年4月初，谢伏瞻接替郭庚茂出任河南省长。

谢伏瞻出生于1954年8月。1986年9月，他攻读机械工业部机械科学研究院工业自动化专业研究生后，进入国务院经济技术社会发展研究中心、国务院发展中心预测部工作，担任助理研究员。

谢伏瞻曾两次荣获中国经济最高奖——孙冶方经济科学奖，也曾两进两出国务院核心智囊机构。

1993年至2006年在国务院发展研究中心工作13年，历任国研中心办公厅主任、国研中心副主任等职；2008年至2013年在国务院研究室工作近5年，担任主任一职。从国研中心到国务院研究室之间的“间隔”，也就是2006年10月至2008年5月，出任国家统计局局长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在上述全省领导干部会议上，王秦丰曾介绍谢伏瞻的情况，“伏瞻同志政治上坚定，贯彻执行党的路线方针政策态度坚决，自觉与党中央保持高度一致，长期从事经济理论和政府政策研究，熟悉宏观经济工作。担任国务院研究室主任以来，参加了党的十七届四中、五中、六中全会文件和‘十二五’规划纲要的起草工作，组织起草了2009年~2012年的政府工作 报告。及时组织对经济社会发展中的重大问题、热点难点问题开展调研，坚持把党的政策、理论研究和实际工作相结合，从党和国家全局的高度思考问题。事业心、责任感强，作风扎实，坚持原则，公道正派、谦虚谨慎，要求自己严格。”

谢伏瞻与郭庚茂搭档了整3年时间。2016年3月，谢伏瞻再度接班郭庚茂，任河南省委书记，同时黑龙江省委副书记陈润儿调任河南省长，2人搭班子至今。

2016年4月，郭庚茂被任命为十二届全国人大农业与农村委员会副主任委员。

此次郭庚茂由全国人大转任全国政协，谢伏瞻也当选为全国政协常委，河南连续3任省委书记，同进入新一届政协全国委员会常务委员会。

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责任编辑：张玉