今年两会董明珠有哪些金句?全世界最好空调在中国

原标题：今年两会董小姐说了哪些金句？

来源：大白新闻微信公众号

格力集团董事长董明珠在两会期间接受了多家媒体的采访，对“专利权之争”、新能源客车市场、与小米雷军的“十年赌约”等多个热点话题均做出了回应。

据了解，格力集团董事长董明珠常被人称为“董小姐”。对于这个称呼，董明珠表示“只要大家喜欢就都可以”。此外，董明珠还常常语出金句：近日有消息称，今年5月，格力董事会即将换届，董明珠对此表现的十分洒脱：“股民选我我就干；股民不选我，我就回家”。

“全世界最好的空调在中国”

据媒体报道，近日，全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠做客人民网《一号厅-对话企业家》访谈栏目时表示，企业不能为了赚钱而赚钱，中国制造开展质量提升行动，来一场品质革命，这是一种企业责任。

文章称，今年的政府工作报告指出，加快制造强国建设。全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。董明珠认为，品质是企业的生命力，也是产品品牌的生命力。

产品品质做不好，消费者受到伤害，甚至带来安全问题的时候，那是对别人生命的不重视。由于企业对消费者不重视，导致大家不买你的产品，对你不信任的时候，品牌也将不存在，企业生命也将终结。

“今天的中国屹立于世界，向全世界展示着大国风范。如果中国企业的产品质量都得不到保证，那么，企业强在哪里，大在哪里，如何来保证中国的大国风范。”董明珠说道：“我敢说，全世界最好的空调在中国，我很自豪。”

董明珠介绍说，在格力，一切都要按照规章制度来实现，而规章制度在不断地更新调整。她解释说，“我把所有的权利下放给不同的人，让他们独当一面。在这个过程中，发现问题，解决问题，再提高。”

文章称，“在这个体系当中，不仅进一步强调了员工主动性，更让整个管理体系透明、公开。只有一个公平、透明的环境，才能培养更多的大国工匠优秀人才，才可能让每一个人都有幸福感。”

“三八妇女节不是用来享受的”

全国“两会”会期内，正值三八妇女节，全国人大代表、格力电器董事长董明珠为女同胞们送出了节日祝福，并对妇女节的真正含义提出了自己的思考。

她说，这个节日并不是用来“享受”的，而是提醒女性要自立自强，“不要因为女性的身份而妥协，去祈求别人给我们帮助，而是用我们的智慧帮助别人，我觉得这才是三八妇女节的真正意义。”

而在被问及对格力的明天有什么规划和期待时，董明珠直言“最关键的问题是人才”，而不是技术问题。在董明珠看来，有人才就有技术。格力现在拥有12000多人庞大的研发团队，还在不断培养领军型人才，让优秀的年轻人逐步成长起来。

董明珠接着谈到，格力有自己的文化，就是“坚持在自主上做文章”。

她反复强调“假如人才都是从外面引进来的，很难说不受制于别人。”董明珠认为，技术总是在不断地突破，引进技术是拥有过去，不等于拥有明天，而自己培养的人才就不同，“创新力和爆发力都是掌控在自己的手上”。

董明珠非常欣赏年轻人的家国情怀，“他们会为国家的强大感到自豪，作为国家建设的一份子，会有强烈的价值存在感”。并着重突出自主人才培养的重要性，“天天说引进人才，但从国外或者别的企业挖人才，自身永远是一个‘沙滩’，可能短暂拥有，但是没有未来。”

“我的名字不能乱用已申请专利”

3月13日，有媒体报道了《董明珠：现在我的名字不能乱用，已经申请专利了》的消息。文章称，3月11日，格力集团董事长董明珠在两会期间接受了多家媒体的采访，对“专利权之争”、新能源客车市场、与小米雷军的“十年赌约”等多个热点话题均做出了回应。

在提到专利的时候，她表示，她的名字也曾被人盗用过。“它找一个董明珠做法人，然后盒子上面就写了‘XX空调’，生产基地是‘珠海横琴’，下面是‘董明珠’。这个（官司）我们打赢了，现在我这个名字是不能乱用，我们已经申请专利了。 ”她说。

此外，也有媒体报道称，董明珠曾说过“股民不选我我就回家”。文章称，今年5月，格力董事会即将换届，董明珠对此表现的十分洒脱：“股民选我我就干；股民不选我，我就回家”。至于“董小姐”这个称呼，董明珠表示“只要大家喜欢就都可以”。

针对外界关注的格力手机，董明珠也回应称：“别人都认为我做手机好像失败了，但其实我很自豪，我认为我会成功的。”对于格力在新能源方面的尝试，董明珠表示，她想要做颠覆性的事情。在新能源领域，各国基础一样，未来格力可以站到世界前列。

“雷军好好加油，格力肯定赢”

据了解，2013年12月12日，在央视财经频道的节目中，中国制造业最著名的一个赌约诞生。节目中，雷军表示：“请全国人民作证，5年之内如果我们的营业额击败格力的话，董明珠董总输我一块钱就行了。”

董明珠直言：“我跟你赌10个亿！”四年多的时间已过，小米和格力也在各自的领域历经沉浮，不过到了2018年，不管小米还是格力，都正处于意气风发的时刻，成败之论不到最后一刻谁也难料。

在最近的采访中，董明珠笑称，小米不是上市公司，它的年报看不到，而格力是上市公司，年报谁都可以看到，到2018年年底就知道了。这个赌约最终还是会见分晓的，雷军好好加油，格力肯定赢。据了解，2017年前三季度，格力营业额超过1120亿元。

雷军则表示，过去五年中国制造业产生了翻天覆地的变化，无论小米和格力谁输谁赢，都是中国制造业的成功。

雷军表示，小米与小米生态链企业推出的产品不只限于手机和家电，几乎涵盖了各行各业，包揽了衣食住行等多个方面。小米智能家居平台也成为国内用户组建智能家庭的首选，展望未来潜力巨大。

曾获“2016十大经济年度人物”

公开资料显示：格力集团董事长董明珠，出生于江苏南京，企业家，先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA。

1990年进入格力做业务经理。1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长，并在2012年5月，被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届、十三届全国人大代表。

此外，董明珠还担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。2004年3月，当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。

2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”，2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”。2012年，董明珠成为荣获亚洲质量网组织“石川馨-狩野奖”的第一位女性。2014年9月17日，董明珠被联合国正式聘为“城市可持续发展宣传大使”。

2016年10月18日，董明珠卸任珠海格力集团有限公司董事长、董事、法定代表人职务。继续担任珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁。2017年1月10日，董明珠荣获“2016十大经济年度人物”。[资料来源：人民网、今快报、中国新闻网、中国青年网等]

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责任编辑：张玉