“绿领”“上网触电” 代表委员飚新词你听懂几个

原标题：代表委员飚新词，你听懂几个？

来源：大白新闻微信公众号

“党建+”、“绿领”、“店小二”精神、“上网触电”。。。。。。今年两会，全国人大代表、政协委员在提案时，频频蹦新词儿，甚至很多年轻网友都表示自己第一次听说。你知道这些词都是什么意思吗？

“党建+”

近几年，各行各业走上了“互联网+”模式的道路。何为“互联网+”？公开资料给出的释义是，创新2.0下的互联网发展的新业态，是知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。其实质就是互联网与传统行业相结合。

关于“党建+”，国网江西省电力公司党委书记、董事长提出，企业管理要用好“党建+”。其表示，明确把“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法总纲，是对党的领导核心地位的进一步确认。各级党委应切实扛起管党治党的政治责任，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。严格执行民主生活会、组织生活会等制度，严肃党内政治生活。

我们坚持党建和生产经营两手抓、两手都要硬，围绕企业管理工作，进一步完善党建考核评价指标体系，促进各级党组织加强专业管理、实现价值创造。持续深化党支部责任区、共产党员服务队建设，深入开展党员项目攻关，全面推行工程项目设立临时党支部，建立党员责任区和示范岗。要求各级党组织和广大党员在保安全稳定、优质服务、抗灾抢险等急难险重任务中，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

“绿领”

有较高教育背景和工作经验的人士被称为白领；顶尖的管理高手一般叫金领；“以技术含量低的重复性体力劳动和低技术含量的办公室人员为主的工资收入者”则是白领。而在今年的两会上，新希望集团有限公司董事长、全国政协委员刘永好带来了一个新词：绿领。其提出，新型农民是绿领，职业会让金领羡慕。

在他看来，民营企业也有进步和发展，已经解决了80%以上的就业，成为国家经济建设重要的力量。我们集团准备搞一个新希望1+1精准扶贫计划，现代农业要靠政策要靠投资更要靠人，我们要培育10万个乡村技术人员和新型农民。以前说老农民，现在新型农民有知识敢拼搏，应该叫他们绿领，希望以后能成为让白领、金领、蓝领羡慕的职业。

“店小二”精神

“人人都是营商环境，人人都创造营商环境。”3月10日，全国人大代表、辽宁省沈阳市市长姜有为做客人民网，其表示，要“坚持从企业和群众需求侧出发，当好服务企业的‘店小二’，做到有求必应、无事不扰。”

3月13日，全国政协委员、月星集团董事局主席丁佐宏谈及营商环境时表示，如果一些地区正在倡导的“最多跑一次”改革和“店小二”精神，能够相互融合并花开全国，将有助于建立一个稳定、公平、透明的营商环境。

“上网触电”

对于供给侧改革，安徽省委书记、省人大常委会主任、全国人大代表李锦斌倡导创新先行，其表示，供给侧结构性改革是一场必须打赢的硬仗。我们要贯彻新理念，注重从“数量追赶”转向“质量追赶”；培育新动能，注重从“要素驱动”转向“创新驱动”；壮大新产业，注重从“中低端”转向“中高端”。

其中对中高端产业给予了非常高的关注，同时也提出这些优势产业需要“上网触电”。推进“从无到有”，加快发展新型显示、人工智能、新能源汽车等战略性新兴产业，大力培育智慧经济和国际先进制造业集群。推进“从有到优”，加法减法一起做，坚决化解钢铁、煤炭等行业过剩产能，大规模改造提升传统产业，提高产品附加值和产业延展度。推进“从优到强”，支持高端装备制造等优势产业“上网触电”，深度拥抱互联网、大数据，奋力建设现代化经济体系。

“内涵式发展”

在党的十九大报告中，习近平总书记明确要求“实现高等教育内涵式发展”。此次两会期间，全国政协委员、西北工业大学党委书记、中国高等教育学会副会长张炜详细解读了“高等教育内涵式发展”的相关概念。

“‘内涵式发展’这个术语不是舶来品，而是中国特色社会主义高等教育理论的重要内容。内涵和外延是辩证的统一，高等教育内涵式发展是一种以质量提升为核心的适度规模发展，有了质的前提，量的发展就更加具有效益；而有了一定的数量和规模基础，质量和效益才有保障。”

接着，张炜用一系列数据作出进一步解释。他说，高校扩招之前，我国90%的适龄人口上不了大学。面对早日进入大众高等教育的诉求，以及解决“上大学难”的问题，我国高校自1999年开始扩招，2004年普通高校本专科在校学生比1998年增加近1000万人，年均增长25.5%。2005年、2006年普通高校本专科在校学生的增速分别为17.6%和10.9%，此后虽然增速下降，但规模仍持续增长，2007年至2011年、2012年至2016年分别年均增长5.2%与3.0%，与此同时对于质量的重视程度不断提高。2016年，我国高等教育毛入学率达到42.7%，超过中高收入国家平均水平6个百分点。[资料来源：人民网、新华网]

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责任编辑：张玉