这位政协委员曾卧底打假 称假货产业“惊心动魄”

原标题：这位政协委员曾当“卧底”打假！

来源：大白新闻微信公众号

今天（3月15日）晚上，一年一度的中央电视台3·15晚会将再度与全国观众见面。两会召开之际，“打假”也是诸多代表、委员的提案主题。广东东方昆仑律师事务所主任、中华全国律师协会副会长朱征夫连续三年连任政协委员，对于“打假”，更是两次提案。其透露，前段时间自己隐藏身份，在某皮具城进行了一场暗访调研，亲眼目睹了一笔假包“国际贸易”。

全国政协委员朱征夫连续两年提打假

3月6日上午，全国政协十三届一次会议分组讨论政府工作报告。全国政协委员、中华全国律师协会副会长朱征夫表示，改革开放40年，我国经济取得了辉煌的成就，这要归功于党和政府对市场集中统一的领导。如果放任市场，不加约束，假冒伪劣就会横行。而假货就会成为社会一大毒瘤，阻碍经济发展。

去年两会前夕，朱征夫曾提交《关于对制假售假行为打击力度的提案》，建议加重对制售假的刑罚处罚，并呼吁，“通过地方财政以及上级拨款成立专项资金账户的形式，加大对制售假执法的经费投入……”

今年两会上，《加大对制假售假的打击力度》再次成为朱征夫提案之一。呼吁无论是电商平台、社交平台、线下渠道还是线上渠道，全社会要形成合力，尤其是对跨平台、跨国境、线上线下并发的售假新形态，要严厉打击，加大制售假的源头治理。

此外，朱征夫还表示，要提高制售假犯罪的法定刑，并加大对制售假人员的经济惩罚，发挥立法对制售假犯罪产生威慑和预防的作用。同时，也要完善制售假违法犯罪的行刑衔接制度，未构成刑事案件的售假人员纳入行政管理范畴，再犯则进入司法阶段加重处罚，形成售假重罚的闭环，不放过任何一个售假主体。

朱征夫表示，必须推行对从生产端扩大到销售端、仓储端、运输端等范畴的行业禁止处罚。在立法、执法、司法三方联动，加大制假售假行为的刑罚力度，才能从源头上治理假货。

在某皮具城当卧底“惊心动魄”

3月2日，全国政协委员、中华全国律师协会副会长朱征夫在参加中国青年网主办的 “两会大家谈”视频访谈节目时透露，自己和全国人大代表卢馨、米雪梅以及全国政协委员蒋洪峰一起暗访了去年因某明星买假包而大火的广州白云皮具城。朱征夫用“惊心动魄”形容假货产业给他带来的震撼。

朱征夫一行在现场看到了整面墙摆放的假冒国际名牌箱包，其正品专柜价格数千至上万元不等，而在这里只需要100至800元。他还见证了一笔“国际交易”的诞生：几位外国友人在翻译的带领下结完账，将包包装在黑色袋子里直接背走。

经历过这次暗访，朱征夫没有想到，假皮具买卖就这样在公众眼皮子底下野蛮进行。他也进一步意识到，线下假货的问题必然蔓延到线上，“这是整个社会构建社会诚信体系的问题，要对假货人人喊打。” 朱征夫认为，其根源在于诚信缺失，这一源头在于线下的经济问题，会危害现代化经济体系建设。

因此，他今年提交“打假提案2.0加强版”，建议加大对假货源头的治理，降低制售假入刑门槛，推动制假行为直接入刑。

“电商交易更利于打假”

一方面，朱征夫分析道，“互联网带来的信息便利也为传统制售假犯罪提供了更多隐蔽作案、分工流窜的条件。互联网时代的制售假犯罪的隐蔽手段层出不穷，产业链分离，供应链的传统渠道与互联网渠道相互交叉，尤其是愈来愈多的假货跨国境、跨平台流窜现象，给打击制售假犯罪提出了巨大的挑战。”

不过，朱征夫认为，假货的源头不在线上，而在线下。假货源头基本集中在全国多地的区域性、行业性、领域性假货带上，分工越发细致，反侦查和隐蔽能力不断加强。

另一方面，朱征夫就自己暗访经历表示，线下交易都是一手交钱一手交货，就算明知制假售假，只要交易完成，人走货空，很难取得证据。相反，电商平台一般都有相关记录，可作为判定依据。[资料来源：北京晨报、成都商报、金羊网、中国青年网、法制晚报、中国经济周刊]

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责任编辑：张玉