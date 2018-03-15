北京轨道交通3年内需要3万人才 每公里需60名员工

原标题：北京轨道交通三年内需要3万人才 每公里需60名员工

地铁职工将逐步实现按能力评等级。昨日，京港地铁人力资源副总经理周新介绍，今年京港地铁已试点启动地铁领域28个工种初级和中级的技能鉴定。地铁运营部门还将陆续增加高级、技师和高级技师的评定。

每公里需要60名员工

2009年，地铁4号线开通，此后，本市每年都有新地铁线路开通试运营。未来三年，本市仍然年年通新线，届时北京轨道交通运营里程有望达到900余公里，市民在中心城区平均走700米到1000米，就能碰到一座地铁站。

轨道交通快速发展，需要大量人才支撑，平均每1公里至少需要60名工作人员。周新表示，如果再算上安检员、安保人员等，需要的人数将更多。而且，2020年本市还将有大约1000公里市郊铁路投入使用，也需要大量人才。初步统计，本市轨道交通领域3年内至少需要近3万名相关人才。

初级司机要闯405道关

新员工入职，如何才算达到上岗标准，如何“晋级”？京港地铁摸底显示，该公司初级工比例占到半数以上。周新希望京港地铁到2020年中级工比例可达到75%。

建立一套相对完善的职业技能鉴定体系是实现这一目标的基础。今年，28个工种首批试点启动初级、中级技能鉴定。其中运输专业有3个工种，包含站务、电客车司机和调度员专业；工程专业有25个工种，包含接触网维修、车辆维修、线路维修等专业。

每一个专业均分为5个级别，由低到高分别是初级、中级、高级、技师和高级技师，其中初、中和高级又细分出1至3三个等级。周新介绍，28个工种已开展了初1、初2、中1、中2级别的技能鉴定，明年将陆续启动其他级别、等级的鉴定，试点工种也将陆续增加。

以地铁司机为例，其初级和中级鉴定考核点分别为405个和607个。“既有理论知识考核，也有实际操作等测试。”周新介绍，乘客服务概述、列车广播使用、车站火灾处置、列车区间疏散乘客处置、大客流处置等均被列为考核点，如此细致的考核是为了全面评价衡量员工的理论知识和技能水平。

加大本硕毕业生招聘力度

周新说，提高地铁人才水平，除了内部搭建人才鉴定机制，外部也将加大对于本科生和硕士生的招聘力度。

一般情况下，地铁公司的管理岗位占总岗位的20%。以往，京港地铁每年约有二三十名大学生和硕士生入职。未来两三年，该公司每年释放大约120至150个岗位，招聘本科生和硕士生。

“目前，已经有107位明年应届毕业的本科生和硕士生与京港签约。”周新透露，招聘的专业相对宽泛，比如工程、机械、通讯、电子等类型的人才。

轨道交通大发展，一岗多能也有助于缓解人才缺口。“比如在设计技能鉴定时，将部分岗位的技能放宽，逐步培养人才在其他领域的技能。先通过技能鉴定及之后的技能培养，培养专才，之后对于有潜力的人才，通过轮岗实现一专多能。”周新说，预计最快2021年，信号、通信、电力等领域人才将率先启动轮岗。

来源：北京日报

责任编辑：张玉