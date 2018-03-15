山东查处饮料造假企业:核桃乳产品却无核桃仁原料

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[枣庄市迅速查处多家被央视曝光的企业，并全面检查！]执法人员对三家企业的厂区环境、生产设施、原辅料储存、产品包装标示，以及进货验收、过程控制、出厂检验等情况进行了详细检查。检查发现，枣庄市康源食品有限公司未按食品生产许可规范要求组织生产，环境脏乱差，核桃乳产品配方中标注有核桃仁，而现场原料库中未发现核桃仁原料，该企业法人代表梁某某承认一直使用的是花生酱和核桃香精，没有使用过核桃仁，执法人员对库存812箱“鲁源”核桃乳予以查封；枣庄金顺源食品有限公司未按食品生产许可规范要求组织生产，现场生产环境较差，更衣室废弃，化验室无使用痕迹，企业无法提供生产相关记录，生产的果哈呦果汁牛奶涉嫌虚假标注，执法人员现场查封果哈呦果汁牛奶蓝标产品618箱、红标产品719箱、喜程乳酸菌饮品10800瓶、喜程乳酸菌684瓶，并对厂房和设备进行了查封；山东溢香园食品科技有限公司现处于停产检修状态，库房内桂圆莲子八宝粥产品涉嫌虚假标注，配料表中无莲子，执法人员现场查封桂圆莲子八宝粥201箱。依据检查发现的违法行为，市食药监局对三家企业立即进行立案查处，责令三家企业对涉事产品予以召回，依法对虚假标注、以假充真和商标侵权等违法行为移送市场监管部门立案处理；对两家涉嫌犯罪行为的企业移送公安部门处理。目前，两家企业的法人代表（负责人）梁某某、徐某已被公安部门依法控制。

责任编辑：张玉