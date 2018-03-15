澳执意巡航南海 或成压垮中澳关系最后一根稻草

原标题：观点 | 澳大利亚执意巡航南海 或成压垮中澳关系的最后一根稻草
香港《南华早报》网站3月13日发表中国南海研究院客座教授马克·巴伦西亚的文章称，分析家的目光均聚焦于美国“卡尔·文森”号航空母舰最近访问越南岘港一事。现在，英国和澳大利亚可能准备随时采取“航行自由”行动。
文章称，澳大利亚无疑支持“航行自由”行动，考虑效仿、甚至加入美国的阵营。
文章称，澳大利亚在2017年的对外政策白皮书中，把南海争端定性为“区域秩序中的一条主要断层线”。白皮书还宣告澳大利亚打算“遵循国际法，与其他国家开展合作”。与此同时，海军司令蒂姆·巴雷特甚至还叫嚣对南海的中国海军采取具体行动。这就让人以为澳大利亚是在认真考虑加入美国的“航行自由”行动或采取自己的行动。
文章称，澳大利亚这种针对中国声索所采取的行动表明，它支持美国维持现有“国际秩序”。但是，这也很可能成为压垮澳中关系的最后一根稻草，令澳中关系陷入困境。
文章透露，中国已开始对澳大利亚施加压力，让它不要这样干。澳大利亚一位对华事务官员说，北京希望堪培拉“改变立场基调”。
文章称，澳大利亚外长毕晓普重申了澳大利亚对所谓“航行自由”的支持：“我们多年来一直遵循国际法在南海航行，我们将继续依法航行。澳大利亚是基于规则的国际秩序的支持者和捍卫者。我们坚信‘航行和飞越自由’的原则。”
文章称，当着全世界的面，事先大肆宣传这种航行飞越，挑战中国，可能产生不良反应。
文章称，这种方式既不必要，也有可能挑起事端。希望澳大利亚保持理智，避免采取这种可能搞砸澳中关系的危险举措。
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