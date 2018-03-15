董明珠和雷军五年10亿赌约到期 赢家究竟是谁？

原标题：五年10亿赌约，赢家究竟是谁 | 睡前聊两会

睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。近日召开的全国两会上，小米董事长雷军和格力董事长董明珠走上代表通道，围绕中国制造业转型发展回答提问。两人再次同时亮相，也让大家记起了他们5年前的10亿赌约。今天，我们就来聊一聊这件事情。

在2013年的一次活动中，雷军表示，5年内如果小米的营业收入击败格力，希望董明珠赔自己1块钱；而一向以敢想敢做著称的董明珠毫不示弱，当即表示要赌就赌10个亿。一时间，双方摩拳擦掌，赌约也成为舆论焦点。今年年底，5年赌约就将到兑现的时候，胜负如何，还需拭目以待，不过围绕赌约本身，倒有许多值得探讨的空间。

5年前的小米刚刚崭露头角，就和如日中天的格力定下10亿赌约，可谓吸人眼球。当然，不少人将其视为企业营销的噱头，但更多是解读为制造业“新贵”向行业传统龙头的挑战。企业家的自信来自于对行业现状的把握、对自身发展的考量。过去这5年，不论是小米还是格力，都在各自领域成为佼佼者。

小米借助“互联网+”成功逆袭创造“中国制造”的奇迹，以三级跳的方式实现营收收入破千亿，市场份额位居世界前五。而从“掌握核心科技”到“让世界爱上中国造”，格力也依托科技创新，不仅在原材料、人工成本不断攀升的情况下实现产品升级换代，更在制造业普遍疲软的格局中实现利润年年增长。虽然从事不同领域、发展不同类型、坚持不同模式，但是以小米和格力为代表的一批中国制造企业，都在转型升级中走出一条新路，成就产品价值。

以5年为坐标，不仅看到两个企业的成长，更勾勒出中国制造业转型升级的过程。制造业既是工业化水平的标志，也是国家综合实力的“内功”。一段时间以来，大而不强、大而不优的中国制造业现状令人揪心。从圆珠笔之问背后的困局，到组团去国外抢购马桶盖、电饭煲的尴尬，再到手机芯片等核心技术被垄断的无奈……这些制造业的短板和痛点，倒逼中国企业必须走上转型升级的道路。

经历数年埋头攻关，如今，持续研发带来大型客机、高速动车等国之重器密集问世，通过智能化、数字化为传统制造业发展注入新动能，依托人工智能、大数据等打造的新型制造业势头强劲。以消费级无人机为例，中国的自主品牌就占领了全球70%多的市场份额。从跟跑、伴跑、到实现局部领跑，这5年迈出了中国制造业转型升级的坚实一步。恰如雷军所言，这场赌约，无论谁赢谁输，都是中国制造业的成功。

事实上，这一步的迈出，还有更根本的推动力。近年来，中央将发展先进制造业、建设制造强国作为深化供给侧结构性改革的抓手，制定“中国制造2025”的战略规划，提出“促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界先进制造业集群”的思路，掀起“大众创业、万众创新”的热潮……中国制造业走出的这条转型升级道路，离不开国家战略层面的顶层设计，离不开各级政策的支持力度，也离不开企业的自身努力。对企业来说，转型升级意味着放弃以往的盈利模式，创新发展意味着要更多的投入，这个过程面临着利益的取舍、阻力的突破和转型的阵痛，而拥有更多企业家精神的市场主体，为制造业爬坡坎的提供动力，描绘了创新、担当、进取的底色。

“来一场中国制造的品质革命”，在今年政府工作报告中，这句话在现场赢得热烈掌声。掌声背后，是对国家重视制造业的认可，也是对未来发展的期待。面对核心技术和装备依然受制于人、全球产业链分工中依然处于中低端的格局，能不能走出山寨模仿、一味打价格战的怪圈，以高品质实现市场突围，不仅关系到中国制造业的高质量发展，更关系到人民群众更高层次需求的满足。5年10亿的赌约或将期满，但是中国制造业转型升级的步伐不会停息，未来的路，还需政府、社会和企业相向而行。

大家晚安。

责任编辑：张玉