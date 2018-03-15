保监会：不折不扣贯彻金融监管机构改革决策部署

原标题：保监会党委：不折不扣贯彻金融监管机构改革决策部署

3月14日，保监会党委委员、副主席陈文辉主持召开党委扩大会议，再次深入学习《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，传达学习第十三届全国人民代表大会第一次会议审议的国务院机构改革方案精神，研究贯彻落实金融监管机构改革有关工作。党委同志一致表示，坚决拥护中央深化党和国家机构改革决定，坚决贯彻中央关于金融监管机构改革的决策部署，坚决以强烈的责任感做好当前各项监管工作。

会议指出，要深刻领会深化党和国家机构改革的重大意义，旗帜鲜明拥护中央决定。深化党和国家机构改革是以习近平同志为核心的党中央从战略全局高度作出的重大政治决策，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。改革充分体现了以习近平同志为核心的党中央对加强党的全面领导和长期执政能力建设的高瞻远瞩，对党和国家事业长远发展的宏伟布局，必将在中华民族伟大复兴的历史进程中书写浓墨重彩的一页。保监会系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从战略全局和长远发展的高度来认识推动这场深刻变革的必要性，切实增强“四个意识”，自觉把思想和行动统一到中央精神上来，坚持党性原则和全局观念，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决拥护中央关于深化党和国家机构改革的决定。

会议强调，要坚定服从党和国家机构改革大局，不折不扣贯彻金融监管机构改革决策部署。中央决定组建中国银行保险监督管理委员会，这是对金融监管体系的一场系统性、整体性、重构性的变革，是推动金融业服务“三大攻坚战”和贯彻“三大任务”的重大举措，符合新时代党和国家事业发展需要，符合新时代金融业改革发展方向，符合新时代金融监管客观要求。改革有利于健全金融监管体系，补齐监管短板，增强监管的系统性、整体性、协同性，防范化解金融风险，提高金融市场整体运行效率，降低实体经济运行成本，推动金融更好服务实体经济。保监会系统要坚决贯彻落实中央关于深化党和国家机构改革、特别是金融监管机构改革的决策部署，以勇于自我革命的魄力和勇气，破除制约金融市场改革发展的体制机制弊端，确保中央决策部署有序稳步推进。

会议要求，要以更加强烈的使命感和责任感，统筹做好当前各项监管工作。保监会系统要自觉维护党中央决策部署的权威性和严肃性，按照中央改革部署做好扎实细致的具体实施工作，切实把拥护改革的政治自觉转化为推动改革的实际行动。全系统各级党组织要做好思想政治工作，教育引导广大党员干部站在党和国家事业全局、站在维护金融安全高度来正确认识改革，积极支持改革，自觉投身改革，形成改革强大合力。在改革的关键时期，要以更加饱满的精神状态履职尽责，扎实做好当前监管工作，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，有效防范化解处置重点风险隐患，坚决打好防控保险风险攻坚战，为维护国家金融安全、更好地服务经济社会发展而努力奋斗。

保监会党委委员、副主席黄洪，中央纪委驻保监会纪检组组长、保监会党委委员林国耀出席会议。中央纪委驻会纪检组有关同志、保监会机关和在京会管单位的主要负责同志列席会议。

来源：保监微新闻

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责任编辑：霍宇昂