人大代表：莫让天价彩礼使农民“因婚返贫”

原标题：全国人大代表裴春亮：莫让“天价彩礼”使农民“因婚返贫”

封面新闻记者 张路延

“越是贫困地区，越要高价彩礼，房子、汽车等都成了结婚标配”，全国人大代表裴春亮，是河南省新乡市辉县市张村乡裴寨社区党总支书记，在他的观察里，近年来，农村“天价彩礼”现象并不罕见。

今年全国两会，他提出关于重视农村“天价彩礼”问题的建议，指出应该从完善农村养老保障体系、舆论引导等，遏制“天价彩礼”现象。

在基层工作十来年，裴春亮发现，随着经济社会的发展，彩礼也水涨船高，家里越贫困的，越要“天价彩礼”。

“对一些贫困地区，不仅彩礼翻了番，房子、汽车等也成了结婚标配，大量贫困家庭的婚龄青年找不到对象，或者为了娶媳妇弄得债台高筑，因婚返贫现象比较普遍。”

在他看来，之所以出现“天价彩礼”现象，最重要的原因还是因为贫困，希望通过嫁女儿要钱，改善家里的生活条件，另一个则是攀比心理，看到大家都要彩礼，会存在相互比较。

“收取高价彩礼，如同卖女子，已经涉嫌违法，应当打击这种婚姻买卖行为”，他认为，要改善“天价彩礼”现象，需要从加强基层普法教育、舆论引导等上下功夫，同时，还要完善农村养老保障体系，逐步消除养儿防老、重男轻女的传统观念，“依法查处打击用现代科技手段进行胎儿性别鉴定的行为，不能歧视、遗弃女婴，中止妊娠女婴，促使男女性别比例逐渐平衡。”

在他看来，想要铲除高价彩礼的生存土壤，需要建设美丽乡村，“发展农村经济，提高农民收入，缩小城乡差别，吸引更多的女性返乡就业创业，逐步减少农村男女比例严重失调的问题。”

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责任编辑：初晓慧