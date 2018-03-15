原标题：寒潮来袭，河北沧州、邯郸、衡水、辛集、定州5市延长供暖
今天3月15日，你家暖气停了吗？河北省气象台2018年03月14日11时：发布寒潮蓝色预警信号！
不过，好消息是，河北5市延长供暖啦！
最新好消息：沧州、邯郸、衡水、辛集、定州都要延长供暖啦！
沧州延长至3月20日
记者从沧州市城市管理综合执法局获悉，沧州热力有限公司、沧州昊天节能热力有限公司将2017—2018供暖季供暖延期5天，停暖时间为3月20日24时，延长期间不加收供暖费。
邯郸延长至3月18日
从中电洲际环保科技发展有限公司热线电话了解到，为了应对大风降温天气，邯郸市2017—2018年度采暖期停暖时间将延长至3月18日24时，延长期间不加收供暖费。
衡水延长至3月20日
衡水市委市政府协调有关部门决定，2017-2018年度衡水市采暖期停暖时间将延长至3月20日24时，延长期间不加收供暖费。
辛集延长至3月20日
刚刚，从辛集市集中供热管理处获悉，根据市政府通知，全市将2017—2018供暖季供暖延期5天，停暖时间为3月20日24时。
定州延长至3月20日
从建投能源定州热力有限责任公司获悉，全市将2017—2018供暖季供暖延期5天，停暖时间为3月20日24时。延长期不加收供暖费。
来源：“河北发布”微信公众号
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