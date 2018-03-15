女代表喊话证监会主席刘士余后 收到对方电话短信

原标题：女代表犀利发问后

两会上，全国人大代表、上海富申评估咨询集团董事长樊芸在审议时当面“喊话”证监会主席刘士余后，收到了刘士余的电话和短信。

日前樊芸在接受采访时透露，“那天审议时，我谈到了对股市的几点建议，当天晚上就收到了证监会刘主席的短信和电话，他邀请我到证监会见面。”她说，没想到刘士余主席会亲自联系她。

3月5日下午，十三届全国人大一次会议上海代表团举行全体会议，对政府工作报告进行审议。证监会主席刘士余到场听取代表的意见建议。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，当时，樊芸直指证券市场上的4大“痛点”，并对刘士余犀利发问：“正好刘主席在这里，是不是可以回应一下？”

对于上市公司业绩“变脸”较快，她说：“有企业在创业板上市后抛弃掉股民，逃到国外不回来，我们感觉有点像一场闹剧，我想，证监会难道没有办法对它有所制约吗？”在谈到退市机制时，她说：“中国股市叫了那么多年的退市机制，但没有进展。中国的股市只有进没有退，只有生没有死，也会影响证券市场的质量。”“听说证监会正在制定退市的若干意见。”说到这儿，樊芸直接向刘士余发问：“刘主席在，是否方便透露一下，上市公司退市有没有实质性的举措？”同时她建议，对长时间盈利不分红的企业，尤其是恶意不分红的企业，证监会要加大检查力度，加强信用评价的制度和名单公示；对独角兽企业要加强把关，建立科学民主的评价机制，广开言路，“而不是随意地拍脑袋。”她还给证监会支招：“未来五年对发行制度有个规划，证监会要把握好批量上市和有进有出的关系，这都要加强监督和评估。”据媒体报道，刘士余听后笑而未语。在被记者追问“如何看代表提出的建议”时，他答道：“我们在很多方面的认识是一致的。”回到驻地之后，樊芸就接到了刘士余的短信。

“回到驻地的时候，刘士余主席还专门给我发了短信说，‘我们会认真研究’。”她回忆，3月8日，刘士余又两次打电话，邀请她去证监会，并对她提出的问题一一给予回复。

在刘士余给樊芸打电话次日，沪深交易所分别发布了《上市公司重大违法强制退市实施办法（征求意见稿）》，其中提出了对证券市场6种违法行为的退市办法。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，作为十一届、十二届、十三届全国人大代表，樊芸履职十年中，多次在全国两会上指出金融、财经领域的问题，被称为两会“犀利姐”。

去年全国两会前，财政部到上海专门听取代表委员的意见，特别向樊芸发来邀请。“你可是财政部点名一定要参加的。”据工作人员说，财政部看到樊芸代表最“怕”了。2013年，樊芸在参加审议时，批评预算报告里的一些数字与代表“捉迷藏”；2015年，她发现预算报告草案上，1.5万亿元数据不明，便拦住财政部的工作人员，询问1.5万亿元转移支付落实情况。“我跟财政部工作人员说，预算报告过几天就要表决了，这1.5万亿元没说明去向，我们怎么表决？这是说不过去的。”事后樊芸评价，“我的再三追问，确实也有了一些效果。这几年的专项转移支付增长率，减少了百分之十几。”对于财政部对她的“怕”，樊芸曾对媒体坦言她和财政部是“不打不成交”：“如果代表的审议、履职没给政府部门压力，怎么推动改变呢？”

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责任编辑：张玉