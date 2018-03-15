广东防总:今年约有5至7个台风登陆或严重影响广东

原标题：广东省防总：今年约有5至7个台风登陆或严重影响广东

新华社广州3月15日电（记者田建川）广东省防总15日通报，根据专家会商会研判，今年有5至7个台风登陆或严重影响广东，龙舟水偏重，局部区域可能出现特大暴雨等极端天气。

会商认为，今年广东天气复杂多变，属正常偏差年景，三防形势严峻。

根据研判，今年广东开汛正常略偏晚，前汛期降雨偏少，后汛期降雨偏多，龙舟水偏重，局部区域可能出现特大暴雨等极端天气；登陆或严重影响广东的台风偏多，且有1至2个台风级别达到强台风或以上，初台正常略偏早、终台正常略偏晚。

广东省防总指出，今年防御工作的重点是山区的山洪和地质灾害、沿海地区的台风和风暴潮以及城乡内涝等。（完）

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