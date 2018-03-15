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ofo小黄车称屡遭谣言攻击 呼吁315打击网络黑公关

ofo小黄车称屡遭谣言攻击 呼吁315打击网络黑公关
2018年03月15日 21:00 中国网
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　　原标题：ofo小黄车称屡遭谣言攻击 呼吁3.15打击网络黑公关

　　中国网科技3月15日消息，今日，ofo小黄车通过官方微信公众号发出声明，呼吁打击网络谣言及黑公关，并向商业与科技创新创业领域同行倡言：拒绝黑公关，共同营造健康的舆论和商业环境。ofo小黄车称，公司创立三年来所遭遇的谣言攻击，同样可能发生在任何一家创业公司身上，中国的创新创业环境，亟待得到与消费者权益同样力度的保护。

　　ofo小黄车在声明中表示，“每逢重大发展节点，总有谣言相随”。据悉，去年以来，网上针对ofo持续大量出现“资金链断裂”等传言。声明也对此写到：“每一次融资、新车发布、大型活动，都会遭遇一轮舆论攻击”。

　　ofo小黄车称，经过长期搜集整理，发现系列攻击“有着明显的组织计划特征和幕后操作痕迹”。相关“黑稿”针对ofo发展节点规模化出现，发布时间集中、发布渠道重复、行文风格一致。部分带有明显硬伤的稿件，直接刊发在与ofo竞品的投资方有着密切关系的媒体或自媒体上。

　　ofo小黄车认为，网络黑势力的横行泛滥，会阻碍中国创新创业整体成长。恳请国家司法执法机关深入调查、打击网络谣言，并呼吁各界共同抵制网络黑公关。

ofo小黄车 图ofo小黄车 图

责任编辑：张玉

公关谣言小黄车
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