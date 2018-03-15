原标题：全国政协十三届常委会第一次会议开幕 汪洋出席

新华社北京3月15日电政协第十三届全国委员会常务委员会第一次会议15日在北京开幕。全国政协主席汪洋出席。

会议审议通过了政协第十三届全国委员会常务委员会第一次会议议程；听取了全国政协副主席兼秘书长夏宝龙作的关于政协第十三届全国委员会常务委员会关于设置专门委员会的决定（草案）的说明，关于政协第十三届全国委员会各专门委员会主任、副主任名单（草案）的说明。

开幕会由全国政协副主席张庆黎主持。

全国政协副主席刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙出席会议。（完）

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责任编辑：刘光博