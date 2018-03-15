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上海港将成全国首家全面试点邮轮船票制度港口

上海港将成全国首家全面试点邮轮船票制度港口
2018年03月15日 22:25 澎湃新闻
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　　原标题：凭票登船，上海港将成全国首家全面试点邮轮船票制度的港口

　　目前，在上海港登船的游客手中除了护照外，还多了一张“船票”。

船票船票

　　据悉，截至3月中旬，邮轮凭票进港覆盖率已达到85%以上。3月31日起，上海将全面推行凭票进港、凭票登船，届时，上海港将成为全国首家全面试点邮轮船票制度的港口。

　　凭票进港、登船制度有哪些亮点？

　　服务更加人性化。该制度实施后，因船票信息中包含游客联系方式，当因恶劣天气等特殊情况导致登船时间变化时，邮轮公司可通过信息化手段迅速告知游客，方便游客合理调整出行时间，避免抵达码头现场后等待时间过长。

　　登船效率有效提高。以往乘坐邮轮的团队游客，抵达码头现场后需先找到领队再由领队统一办理手续，沟通不便、效率低下。

　　推行统一格式的标准“船票”后，因游客基本信息已提前上传到船票查验系统，今后游客抵达现场，邮轮港工作人员通过手持设备扫描“船票”上的一维码，即可快速完成信息比对，缩短登船时间。

　　游客权益更有保障。以往乘坐邮轮的游客，绝大多数是凭旅行社的通知到邮轮港登船。游客手中没有可供留存的邮轮公司票据。一旦旅行社和邮轮公司没有衔接好，就会导致有的游客付了钱、到了码头才发现不能登船。

　　而如今有了“船票”后，游客相当于有了一张与邮轮公司的契约凭证，一旦和邮轮公司之间发生纠纷，就有了维权的凭据，游客的正当权益就能得到更好的保障。

　　凭票进港、登船制度推进情况

　　截至3月中旬邮轮凭票进港覆盖率已达到85%以上。

　　邮轮企业方面：以上海为母港的歌诗达邮轮、地中海邮轮、诺唯真邮轮、公主邮轮、丽星邮轮借助邮轮旅游服务中心系统，陆续全面启用统一格式的邮轮“船票”，技术对接基本完成，业务流程初步完善；皇家加勒比邮轮、天海邮轮自主研发船票系统，其中皇家加勒比已全面推行“在线值船”。

手持式查验设备手持式查验设备

　　邮轮码头方面：邮轮旅游服务中心自1月起已启用“凭票进港查验系统”，实现了进港数据实时监控、分时流量统计分析、应急调度管控等口岸及码头管控功能。

　　同时，码头现场已配备了足够数量的手持式查验设备，对游客到达现场后的信息比对、查验路径等工作流程已渐趋成熟，现场核验、登船效率明显提升。

　　近期各方将继续根据现场情况查补短板，确保3月31日起游客100%凭票进港、凭票登船。

　　来源：“上海交通”微信公众号

责任编辑：张玉

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