四川凉山目标:年底泸沽湖确保成功创建国家5A景区

原标题：凉山州定目标：今年年底，泸沽湖确保成功创建国家5A景区

近日，四川凉山州召开A级景区创建工作会议，总结全州景区创建工作，安排部署创建目标任务。会议明确创建目标：今年年底，泸沽湖确保成功创建国家5A级旅游景区；螺髻山启动5A创建并于年内完成资源评审；会理会议遗址、冕宁彝海抓住全省红色旅游建设年的大好机遇，确保成功创建4A景区；昭觉谷克德争创4A景区；会理龙肘山、会东老君峰启动4A创建工作。

泸沽湖现状 | 成功创建国家4A景区9年后，泸沽湖景区的知名度和美誉度进一步得到提升，2016年，景区接待游客89万人次，国内外游客的需求，也让景区的创建工作刻不容缓。紧扣“世界的泸沽湖•幸福的摩梭人”主题，泸沽湖5A级景区创建工作正式启动。

近年来，泸沽湖生态保护完好，凭靠得天得厚的生态自然环境吸引众多游客前来游览。 东方I C 资料图

泸沽湖申5A景区优势

独特的摩梭族 | 摩梭母系大家庭里，天刚亮，勤劳的女主人就开始起床安排一家人的生活，世界级的摩梭母系文化，在中国乃至全世界都具有唯一性和垄断性。至今仍保留着古老的社会形态和古朴的民俗风情，特别是摩梭母系大家庭、男不娶女不嫁的独特走婚习俗、丰富多彩的传统艺术及节庆活动，有极高的学术价值和旅游观光价值，是人类宝贵的历史文化遗产。泸沽湖旅游文化景观质量极高、主题品牌鲜明。

夏无酷暑，冬无严寒 | 这里是避暑休闲的最佳去处。白色的海草花，洒落在蔚蓝色的湖面上，身着摩梭服饰的姑娘，划着木槽船在草海穿梭。大美泸沽湖，步步皆美景。314平方公里的四川区域，拥有58平方公里的水域，10平方公里草海，18个沿湖而居的摩梭原始村寨，形成景区旅游的三大精品线路和五个景观片区，在国内高原湖泊中趋于前列。

蜚声海内外 | 上世纪美籍学者约瑟夫•洛克的《中国西南的古纳西王国》、英国畅销小说作家詹姆斯•希尔顿的《消失的地平线》等巨著，将泸沽湖推向了世界。以“末代王妃”肖淑明为主角的纪录片《三节草》在海外轰动一时。2015年纽约时报对景区独有的母系社会进行了专题报道。中央电视台等100余家媒体争相转载报道，进一步提升泸沽湖的知名度和热度。这些，让泸沽湖走出国门，走进国际视野。

申5A措施

目前盐源县和泸沽湖景区管理局已引导摩梭群众完成2261户民居改造和洼夸、舍垮等30个村落基础设施建设。完善景区旅游设施，先后完成4.5万平方米停车场、4公里游步道、12个星级厕所、8.6公里左环湖公路改造、旅游集散中心等项目。规范提升景区管理，启动了景区门禁系统、右环湖路改线、自来水管网改建、摩梭集镇综合改造等项目建设。完成了连接木里大寺至泸沽湖盐源境内28公里公路建设，提升景区通达性。

推进G348国道公路沿线绿化、旅游站点服务设施建设。新建游客中心LED屏、更换标示标牌1365块，完成舍垮、达祖两地川滇两省交界标志性建筑，提升旅游形象。

投资4900万元的大草海门户形象迎宾区、走婚桥草塘休闲区、摩梭文化博览区和6.9公里环草海栈道陆续投入使用。

投资6880万元的母支污水处理厂改扩建、山南污水管网等11个环保项目已开工建设，将大大提高泸沽湖截污治污水平。

投资1000多万元，建成母支污水处理厂、2.25万米污水管网、海门垃圾填埋场，配备垃圾箱1400个，实现了景区污水和垃圾集中处置，促进景区生态环境持续改善。

全面展开摩梭文化保护传承。坚持文化为魂，提升景区文化品位。

投资6000万元，规划建设摩梭博物馆、王妃府遗址博物馆、土司府遗址博物馆、摩梭艺术馆、文化传习所等，全面提升文化旅游品质。评定摩梭文化传承人197名、母系大家庭502户、家访户201户，促进摩梭大家庭和摩梭人传业创业。摩梭家园书系陆续出版发行，民歌、舞蹈等专辑制作完成，摄制泸沽湖宣传片，开展专题宣传报道工作，为5A创建营造浓厚氛围。

打造摩梭家园“1镇2新村5点”（泸沽湖镇，木垮、山南旅游新村，达祖温泉、小草海、女神湾、博洼湾、假日酒店等接待点）旅游开发项目。目前，省政府已批准建设土地65.7公顷，支持景区项目建设和旅游产业发展。

以泸沽湖和摩梭文化为载体，筹划主办了泸沽湖国际帆船赛、环湖自行车赛、徒步赛等大型赛事。

来源：“四川发布”微信公众号

责任编辑：张玉