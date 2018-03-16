带着一摞书上会的国家图书馆馆长:一生读好三本书

原标题： 带着一摞书上会的国家图书馆馆长推荐：一生读好三本书

来源：北京日报

撰文 | 王皓 摄影 | 戴冰

全国两会正在紧张召开，参会的一位代表带来了厚厚一摞书，在繁忙的会议期间仍每天坚持阅读。他就是北京团全国人大代表、国家图书馆馆长韩永进，这位阅读界的标志性人物上会带了哪些书？他对读书人又有哪些建议？

形象儒雅的韩永进代表带上会的，都是为参加审议履职所准备的相关资料。为了审议好宪法修正案，他带来了我国法律史权威张晋藩教授的《中国宪法史》等著作。韩永进对识政君（微信ID：PoliticalInside）坦言，自己是第一次参加全国人代会，审议内容涉及的宪法、监察法，以及计划预算等，与自己日常工作并不相关。为了审议好大会各项议程，韩代表就从自己所在的国家图书馆借来了法律、财政经济学等方面的经典书籍，为审议做好充足的知识储备。

韩永进说，读书学习应该是伴随终生的好习惯。每个爱读书的人，都应该读好人生中的三本书。

“

1。与自己的本职工作或学习相关的必读书。这是引领你养成阅读习惯爱上读书最有效的切入点。

2。文史书。人的社会分工各有不同，工业交通企业的工人可能不需要农业技术知识，经商的人可能不需要高能物理知识，但了解基本的文史知识可以拓宽人的视野，让人从历史中汲取思想智慧，从历史中学习到一种方式方法。掌握历史的方法，有助于我们更实事求是地做好未来工作。

3。读好人生的大书。古人说行万里路，读万卷书。我们要读好有字之书，更要读好人生的无字之书，构建立体的大阅读观，在人生的实践中读书学习，在读书学习中实践人生。

如何从浩如烟海的群书中找到适合你的那一本？韩永进代表给出了良策捷径，他认为读书一定要从读经典入手，因为经典书籍思想精深，文化厚重，历经时间和历史检验，记载了人类智慧的精华。据韩永进介绍，国家图书馆就一直在着手做好经典的编辑校订工作。比如，由中宣部支持指导、文化部委托国家图书馆组织实施的“中华传统文化百部经典”就是当代人创造性转化、创新性发展编选的一套新经典。去年9月，首批10部包括《周易》《尚书》《诗经》《论语》《孟子》《老子》《庄子》《管子》《孙子兵法》《史记》正式出版。

[知多一点]

文津奖——国家图书馆的推荐书单

韩永进告诉识政君（微信ID：PoliticalInside），2004年，国家图书馆设立了“国家图书馆文津图书奖”，每年举办一次，每次评出获奖图书10种。评奖对象为前一年度公开出版、发行的汉文版图书。评选范围包括哲学社会科学和自然科学类的大众读物，侧重于能够传播知识、陶冶情操，提高公众的人文素养和科学素养的普及类图书。该奖项完全可以作为国家图书馆面向全体读者的“推荐书单”。

韩永进说，奖项命名“文津”的意义在于，它是国家图书馆的传统象征。更深的意义是，命名取意“文化津梁”，显示了国家图书馆愿意作为沟通文化的桥梁，为促进作者、出版者和读者之间的良性互动发挥作用。

据了解，2017年评出的第十二届文津图书奖的10种获奖图书是：

《中国文化的根本精神》

《德国天才》

《造房子》

《古乐之美》

《大国大城：当代中国的统一、发展与平衡》

《消失的微生物：滥用抗生素引发的健康危机》

《星空帝国 中国古代星宿揭秘》

《吃货的生物学修养》

《去野外：探索大自然之旅》

《盘中餐》

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责任编辑：霍宇昂