这位女画家不简单:作品被中南海钓鱼台等收藏(图)

原标题：“中南海女画家”的特殊任务

在全国两会上，来自四川代表团的全国人大代表、四川省眉山市文联副主席何学彬等16名代表，向大会提交了《关于新时代弘扬雷锋精神规范“全国雷锋文化联盟”管理的建议》。

建议称，雷锋精神在当下社会的传播过程中遭遇了困境，应从顶层规范理顺“全国雷锋文化联盟”各项管理机制，并纳入共青团中央管理体系。

据媒体报道，提交这项建议的女代表何学彬，承担了一项“特殊任务”，就是在两会期间经常“客串”讲解员，向其他代表介绍悬挂在各个驻地、会场的画作。因为其中不少画作，正是出于她的笔下。

据公开资料，何学彬生于1963年5月，四川眉山人，农工党中央委员，十二届、十三届全国人大代表，中国美协会员，国家一级美术师，享受国务院特殊贡献津贴。

全国政协网站曾介绍：何学彬是中南海特聘画家，她的作品《和谐之春》、《万泉和畅》、《旭日迎辉》、《上善若水》、《峡江行舟》等，分别被中南海、人民大会堂、天安门管理局、钓鱼台国宾馆、中央军委西山会议厅等处收藏悬挂。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，2009年国庆60周年时，何学彬共有三幅画被选挂在天安门城楼中央大厅，其中一幅为巨型山水画《和谐之春》。

据《中华儿女》杂志报道，2008年12月至2009年3月，她花了四个月的时间到四川省眉山市的梅家湾水库采风。回京后，她伏案6个月，完成了这幅长6.5米、宽2.3米的巨型画作。

此外，何学彬的作品，还曾被作为“国礼”，走出国门。

据《眉山日报》2011年报道，“国家领导人出国访问，曾带上她的画作，作为赠送外国友人的珍贵礼品。”

对于画家这一身份，何学彬曾感悟：“画家要紧随时代，再现、讴歌当今时代的变迁，这样你才是一个真正的为人民服务的画家。”

“政事儿News”注意到，全国两会期间，作为全国人大代表的何学彬，带来了多项建议。

她在接受采访时表示，当今社会，老人们需要孩子们的陪伴，建议建立独生子女“带薪陪床假”制度，独生子女每年陪护假20天，非独生子女10天。

“这对于子女‘常回家看看’，是一个便利条件。”她说。

在为绘画采风的同时，何学彬也对自然环境、文化遗产进行了大量调研，她建议引入外来水源，解决家乡的缺水问题。

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责任编辑：张玉