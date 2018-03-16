今年两会部长们都许下什么承诺？

原标题：今年两会，部长们都许下什么承诺？

来源：北京知道微信公众号

两会期间，部长们也频频亮相，目前已经有23名部长走上“部长通道”，9个部委举行了记者会，共计27名部长回应代表委员和社会上关注的话题。

随着国务院机构改革方案的出炉，一些部门和直属机关面临重组。（复习 对比！国务院机构改革后，哪些部门没了？）一些大家的熟悉的面孔，将最后一次以部长身份在两会亮相。

在这次两会，部长们都回应了哪些热点？知道君（xjb-jingshier）用一句话说明白。

教育部部长陈宝生

“解决‘3点半放学’问题，加大力度治理校外托管班乱象。”

国务院侨务办公室主任裘援平

“请海内外侨胞放心，娘家人还是娘家人。”

司法部部长张军

“监狱不是动物园。今后将大幅度提升假释罪犯比例。”

国家中医药管理局局长王国强

“中药走出去不仅仅一个糖浆，还有很多很好的产品应该走向国际。”

国家文物局局长刘玉珠

“文物安全是文物工作的基础，是红线和生命线。”

工信部部长苗圩

“今年年底移动流量月资费要比去年降30%。”

监察部部长杨晓渡

“十九大以来，我们内部清理门户，处理数量是很大的。”

交通部部长李小鹏

“要在雄安新区布局高效交通网络，适时再开通一批重点项目。”

商务部部长钟山

“去年，我国成为世界第一贸易大国。今年继续推动外贸高质量发展。”

农业部部长韩长斌

“我们的化肥确实用得多，要减量。”

国务院台湾事务办公室主任张志军

“两岸关系陷入政治僵局，责任完全在台湾当局这一方。”

国家发展和改革委员会主任何立峰

“粤港澳大湾区发展规划纲要的编制工作已基本完成。”

国家卫计委主任李斌

“国家今年安排220多亿元，重点支持深度贫困地区，提高贫困人口的医疗救助水平。”

水利部部长陈雷

“今年6月底之前全面建立河长制，年底前全面建立湖长制。”

国家工商总局局长张茅

“今年把商标注册周期从8个月压缩到6个月。”

银监会主席郭树清

“不能因为整治市场乱象而影响到实体经济，这确实是一个很重要的挑战。”

国务院港澳事务办公室主任张晓明

“务实地推进粤港澳大湾区的建设，使粤港澳三方优势得到互补。”

国家税务总局局长王军

“国税总局将积极配合做好个人所得税、税收征管法的修订工作。”

国资委主任肖亚庆

“国资委等部门，正在努力推动和促进东北地区国有企业改革进一步深化、取得实效。”

文化部部长雒树刚

“为使人民群众零门槛无障碍接触到文化遗产，目前除了遗址性文物单位外，所有国有博物馆都免费开放。”

知识产权局局长申长雨

“加快推动专利法的修改，引入惩罚性赔偿措施，加大对各类侵权行为的惩治力度。”

中国气象局局长刘雅鸣

“提高灾害性天气预报预警的提前量和精准度，尤其是提高短时临近天气预报水平。”

国务院扶贫办主任刘永富

“坚决纠正扶贫领域形式主义、弄虚作假的行为。”

财政部部长肖捷

“今年进一步清理规范政府性基金、行政事业性收费和经营服务性收费等，预计全年减负3000多亿元。”

外交部部长王毅

“中国仍是发展中国家，服务国内发展是中国特色大国外交分内的事。”

中国人民银行行长周小川

“进入新阶段后，在市场准入方面对外开放可以胆子大一些，开放的程度更高一些。”

科技部部长万钢

“人工智能项目指南和细则马上发布，来突破基础前沿理论关键部分的技术。”

点击进入专题

责任编辑：张玉