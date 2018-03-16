刚当选的副国级谈房价 对房地产调控提出5大建议

原标题：刚当选的副国级，对房价这样说

来源：长安街知事微信公众号

撰文 | 卫张宁

日前，民建中央常务副主席辜胜阻当选为政协第十三届全国委员会副主席，晋升副国级。

公开资料显示，辜胜阻生于1956年，曾做过民办教师和工人。1978年，他进入武汉大学经济系学习，此后便留校工作。直到1998年，辜胜阻出任武汉市副市长，由此从政。

2007年，辜胜阻卸任全国工商联专职副主席，出任民建中央专职副主席，后于2017年出任民建中央常务副主席。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在高校任职期间，辜胜阻的研究领域集中在宏观经济与产业升级、中小企业与民营经济、城镇化与社会发展、创新经济学与金融创新等方面。

他曾先后主持6项国家自然科学基金项目、4项国家社会科学基金项目、5项国际合作项目及10余项部省级科研项目的研究工作，有多项研究成果获奖励。此外，他还先后出版了《中国跨世纪的改革与发展》、《新经济的制度创新与技术创新》等10余部专著。

从政之后，辜胜阻更是充分发挥自己的专业优势，将理论知识运用于推动社会发展进步的实践之中。

在担任全国政协委员时，辜胜阻提出了不少与社会经济问题相关的建议，引发广泛关注。今年两会期间，学者出身的他同样针对不少热点问题建言献策。

辜胜阻接受采访

就在前几天，他还为大家解读了国家的房地产调控机制，谈了不少专业看法。他说，房地产问题无论是政策还是房价都是牵动人心的，老百姓非常关注。对建立健全房地产调控长效机制，他给了5个建议——

1。从土地入手，建立和形成土地市场多元供给的竞争机制，构建合理的土地定价机制。

2。从“银根”入手，支持“住”、抑制“炒”，构建稳健的房地产投融资制度，限制信贷资金过度流向房地产。

3。优化财税结构，减少刚需住房的税费。对待刚需要做“减法”，对炒房就应该重税，做“加法”。通过税收机制来抑制“炒”，支持“住”。

4。完善多层次住房供给体系，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。不能“千军万马过独木桥”都去买房。

5。完善房地产调控的法律法规体系，提高房地产市场的法治化水平，依法治理房地产市场乱象，稳定房地产预期。

长期以来，辜胜阻对与百姓生活息息相关的经济类议题始终十分关注。特别是在房地产调控政策方面，科班出身的辜胜阻有过很多精彩论述。

2017年全国两会前，时任民建中央副主席、全国人大财政经济委员会副主任委员的辜胜阻谈到，房地产基础性制度中最重要的是土地供给。“面包贵是因为面粉太贵，房价高是因为地价太高，所以土地供给制度是第一位。”辜胜阻称。

他也提到，建立多层次、多样化的住房供应体系也很重要。“应该既有保障房，又有商品房，商品房要有低档、中档、高档，特别是要建立租房市场，目前租房市场是短板。”

2016年末，针对一线城市房价一路高涨的现象，辜胜阻一语中的：深层次的原因是资源配置的失衡导致人口集聚在资源优质的一线城市，空间有限导致房价持续高涨。而改变这种现状，要从供求关系上解决，在三四线城市均衡配置优质公共资源。

至于如何调控，他给出的方案是：因地施策，“一城一策”，不同的城市应该采取不同的调控策略。在这个过程中，通过城市群的构建，把高度集中的核心城市的资源向外分配，实现资源的均衡配置，然后通过大中小城市规模结构的合理化来解决大城市过高的房价。

点击进入专题

责任编辑：张玉