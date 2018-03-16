315晚会刚结束 多家被曝光的企业就被查处

原标题：刚刚，“3·15”晚会曝光的多家企业被执法部门查处！

就在刚刚，2018年“3·15”晚会结束，多家企业被曝光！央视财经记者与执法人员第一时间奔赴涉事企业现场，现已有多家企业被查封。此外，大众汽车已公开致歉。

点赞！这就是3·15速度！

大众道歉了！今日起，对问题“途锐汽车” 开设一对一处理“专属通道”！

“3·15”晚会报道了关于大众进口汽车途锐的车辆问题，节目播出2个小时后，大众汽车在@大众进口汽车，作出声明。大众汽车表示，他们高度重视并充分意识到在处理客户诉求过程中仍存在诸多不足，同时对因相关途锐车辆空气滤芯进水问题，给车主造成的不便及困扰再次表示诚挚的歉意。针对上述缺陷问题，大众汽车日前已向国家相关部门备案了召回计划，并将于4月30日正式开始实施，并将于今日起开设一对一处理“专属通道”。

“3·15”晚会曝光“山寨食品”生产企业已被查封！十几种添加剂堆满库房

在今年的“3·15”晚会中，记者对山东枣庄的“山寨食品”生产企业进行了曝光。一些标注为“核桃花生露”的饮料，虽然在包装上尽量模仿市场上的名牌产品，但是原料中几乎没有一点核桃和花生，取而代之的是大量的食品添加剂。记者拿采访的事实向食品药品监督管理部门进行了举报。对此，国家食药监总局迅速成立调查组奔赴山东枣庄，会同山东省食药监管部门，以及曝光企业所在的市区两级食药监管、公安等部门立即开展执法检查。

专案组突击检查 涉案企业谎称“已停产”

专案组兵分两路，分别对所涉及的枣庄市金顺源食品有限公司和枣庄市康源食品有限公司展开突击检查。在金顺源公司，面对执法人员，公司负责人徐经理表示，他们没有产品的出厂检验记录、原辅料、成品出入库记录以及配料记录等，就连生产记录和销售记录也没有， 还表示最近已经停产，可是，执法人员却发现了蛛丝马迹。

执法人员现场发现，金顺源公司现场生产环境较差，物品摆放较乱，生产设备有污迹，不符合食品生产规范。原料库与调配车间、灌装车间与包装车间传递口已拆除，成为大通道，存在人流物流交叉污染的风险。

在厂房内，堆放着一种果味饮料，标签醒目位置标注着“果汁加牛奶”，配料中也标注有全脂奶粉，但是在旁边的营养成分表中，蛋白质含量却是零，涉嫌虛假标注。在“3·15”晚会中曝光的那款高钙核桃，也是没有核桃成分，蛋白质含量为零。显然，这些产品都是用香精和添加剂调配出来的，这间原辅料库中就堆满了各种添加剂。

在节目中报道的另一家康源食品有限公司，执法人员发现，一批刚折叠完毕的核桃乳饮料外包装箱堆放在平板拖车上。记者发现，这些包装设计与某品牌有着类似的颜色、排版以及标志性的短发女代言人形象等，确实很有迷惑性。

该公司的核桃乳配方中标有核桃仁，但执法人员在原料库却没有发现核桃仁原料。对此负责人解释，一直都没有使用过核桃仁。

枣庄市康源食品有限公司负责人梁宗园介绍，核桃仁比较贵，用的都是鲜榨的核桃汁，都是冷藏在冰箱里的。

公司负责人辩称用的是核桃汁，但是执法人员在现场同样没找到核桃汁。

在康源公司，记者找到了这款“旺好牛仔”的空罐，它就是315晚会中曝光的山寨食品外包装，显然是在刻意模仿某品牌的旺仔牛奶。进入生产车间，执法人员发现杂物四处堆放，设备有灰尘覆盖，卫生条件较差。

公司负责人称，自2018年1月23日生产完最后一批核桃乳后，一直处于停产状态。在旁边狭小的原辅料库中，十几种尚未用完的食品添加剂敞着口，随意堆放。当执法人员询问之前使用的调制工具时，这位负责人却从桌子底下拿出了两个满是粉尘的不锈钢盆。

当晚，执法人员对金顺源、康源两家企业生产场所进行了查封，封存了相应产品，现场下达了责令改正通知书，要求企业停产整顿，同时对涉案产品进行抽样检验。食药监管部门将对上述两家食品生产企业予以立案调查。对检查中发现的部分产品包装装潢疑似与国内知名品牌饮料相仿的情况，将向市场监管部门移送。同时，将督导当地食药监管部门对全市范围内的饮料生产企业进行大规模排查，杜绝同类问题，消除风险隐患。

山东初亢食品公司涉嫌商标侵权

在采访中记者发现，很多我们熟悉的饮料品牌，都遭到了不法企业的模仿。其中，一款名为小茖同学的饮料，就涉嫌严重的商标侵权。为此，监管部门也对企业进行了现场查处。

在山东省枣庄市市中区中天步行街12号楼211室，执法人员找到了这家名为山东初亢食品有限公司的企业，就在执法人员刚刚到来时，企业负责人还在谎称这是住宅没有销售食品，但进入房间记者看到，办公室货架上摆满了各种饮料，这些饮料外观设计上和市面上畅销的知名品牌极其相似，主要有旺仔牛奶、核桃乳、生榨椰汁、芒果汁、乳酸菌等近十种饮料。

执法人员告诉记者，在众多饮料中，涉嫌商标侵权的最为明显的是一款名为小茖同学的饮料。而执法人员经过进一步的询问和检查，在这家公司发现了一些销售证据，企业负责人表示，他们每瓶饮料一般以一元到两元的价格出售，到目前已经有五六万元的销售业绩，主要销往山东安徽等地。

山东省枣庄市市中区市场监管局经济检查大队队长潘星光介绍，经过我们现场检查，发现这款产品有比较明显混淆商标的，下一步将与小茗同学商标所有人取得联系以后，确定是否取得的授权，而且这款产品是不是构成了侵权，下一步决定再处理。如果对使用的名称、商标，或者注册商标所有人，进行了比对之后，经过国家工商总局有关规定判定，如果构成了相同或近似，就构成了商标侵权。

记者第一时间追踪：“黑心”水管涉事厂房已被查封！

今年的“3·15”晚会上对一些企业使用再生材料生产水管的行为进行了曝光，针对报道中的问题，国家质监总局已经联合当地质监执法部门，对这些水管生产企业进行了执法检查。

管材添加再生料 涉事厂房被查封

在河南洛阳，执法人员来到久通公司发现，厂房内堆放着大量再生料，执法人员立即进行了查封。在入料口和料池中发现正在使用的再生料，久通公司负责人坦陈，他们生产的管材添加了再生料，有的甚至全部是再生料。

久通公司执行的是给水用聚乙烯管材的国家标准。执法人员表示，按照该标准，久通公司生产的管材不合格。

洛阳市质量技术监督局稽查支队长张永学介绍，执行的标准是GBT13663-2000，是给水管的标准，应该用pe63，pe80，pe100这个原材料进行挤塑产出的产品，现在发现他使用废弃料，废料进行生产，涉嫌使用非法原料进行生产。

对于这些管材的具体流向，该负责人表示，他并不清楚。

执法人员对久通公司的管材和生产用的原料进行了取样，管材流向正在进一步梳理中。

洛阳市质量技术监督局副局长王小庄介绍，进入厂子以后，执法人员已经分头对现场进行了执法检查，封存了账册，对其他涉嫌违法的行为，就标识问题，已通知执法现场的管理人员，具体接入调查。

“再生管”冒充饮用水管材 相关企业被查封

记者在调查中发现，涉案企业不仅使用非法的再生料生产水管，还在出厂后混淆水管的用途。在得到记者反映的相关问题后，由国家质监总局组织的执法检查队伍赶赴江苏省江阴市，对“3·15”晚会节目涉及的四家管材企业进行执法检查。

在这家名为江阴通顺管业有限公司的厂区里，记者看到，各种不同型号的管材堆放在院子里，从产品上标注的生产时间显示， 这些都是近期生产的产品。 在这家企业的生产车间，机器设备正在轰鸣生产。有两条生产线的原料桶里，装着五颜六色的塑料颗粒。

记者在生产现场看到，机器上正在生产的产品上都标有这样的字样：Q/32081HJA01-2016，这个产品型号，究竟代表什么产品呢？经过记者询问得知，这个产品的型号应该是排水管。

而根据现场执法人员对型号核对后发现，厂区里堆放的不但有穿线管、也有排水管，刚才看到的生产线上，就有排水管正在生产。

面对执法人员的质问，企业负责人终于承认，的确是使用再生料生产排水管。

加入了再生料，生产的是排水管，但是，通顺公司并没有按照企业标准，在管材上注明排水管的字样，反而划上了四根蓝色线条。按照给水用聚乙烯管材国家标准规定，这正是市政饮用水管材的外观特征。

中国塑料协会管道专业委员会秘书长王占杰告诉记者，黑色塑料管材外面划三根以上蓝色线条，是饮用水供水管的标志，这也是一种国际惯例。在排水管外面划上三根以上蓝色线条，是不合适的。

随后，执法人员对江苏江阴顺通管业原料、产品进行了查封、取样。

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责任编辑：桂强