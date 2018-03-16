基层代表热议：如何去除脱贫攻坚中的形式主义

原标题：如何去除脱贫攻坚中的形式主义

人民日报3月16日报道，群众对一些地方脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假现象非常反感，要认真加以解决。

韦振益代表（广西壮族自治区柳州高级中学党总支书记）：

当前我国一些地方的脱贫攻坚还存在形式主义问题。如一些地方的扶贫表格种类多、样式多、报送次数多，重复填报表格信息，扶贫档案多级归档、重复归档的问题突出。

建议，一是完善顶层设计，突出脱贫考核主要指标，明确统计口径，消除不必要的指标。二是降低督查、检查和入户核查询问的频率，减少重复填表等“无用功”。开发和运用APP、网络数据库等现代化技术手段，让扶贫数据信息一次录入，长期保存，及时更新，多方共享。三是加强乡村基础设施建设。配套完善乡村水、电、路、网、教育、医疗等基础设施，大力整治乡村环境。

陈先志代表（安徽金寨县四季春茶叶专业合作社理事长）：

打赢脱贫攻坚战，产业扶贫无疑是有效的路子。乡村振兴战略的实施，必然会带来产业和项目在农村落地。一方面，国家应加大对小微企业的扶持力度，让它们享受到政策的“阳光雨露”。企业需要找准产业发展方向，引导贫困户走产业脱贫的路子，帮助他们找准门路，提升质量，使产品实现“农民欢迎、市场接纳、政府支持”，从而实现从“输血”向“造血”转变。另一方面，应把真正能干事、干成事的人选出来，带领大家脱贫致富。

李志刚代表（河北唐山滦南县姚王庄镇李营村党支部书记）：

扶贫领域存在的形式主义，应该对症下药。建议强化宣传引导，不能一味读文件，而应把扶贫形式主义的表现、危害等，以具体案例的形式，给基层干部讲懂讲透形式主义在扶贫领域的危害。另一方面，应强化组织领导，把能力强、作风硬、业务精的干部充实到扶贫一线去，防止纸上脱贫和数字脱贫。再者，强化责任考核，建立更加科学有效的动态化考核机制，不给形式主义者留下钻空子的机会，这样扶贫才能取得更多实效。

聂鹏举代表（湖南科力尔电机股份有限公司总经理）：

一些地方把贫困村脱贫当成政绩工程，只图表面光鲜好看，应付检查考评，这样“栽盆景”式的扶贫要不得。进行产业扶贫，应结合当地实际、市场需要，因地制宜制定产业规划，培育龙头企业，真正融入当地经济社会发展大循环。建议国家加大对落户偏远地区企业的政策支持，使其成为带动当地经济发展的“造血机”，成为带动贫困村脱贫的主力军。同时，建议大力建设贫困地区职业培训服务体系，一方面推动企业和职业院校深度合作，培养订单式人才；另一方面充分动员社会力量，引导更多企业在贫困地区建立培训基地，让贫困人口顺利实现就业。

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责任编辑：初晓慧