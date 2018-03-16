人社部回应退休政策引热议 延迟退休会是弹性制？

原标题：人社部回应退休政策引热议 延迟退休会否实行弹性制？

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人社部曾表示，延迟退休方案于2017年正式推出，但直到如今，方案仍迟迟未出台。今年两会上，延迟退休政策也成为了人大代表和政协委员们关注的焦点之一。

3月12日，在全国政协总工会界别小组会议上，人社部副部长汤涛表示，延迟退休不仅是60岁，从长远来看恐怕还要有所延迟。汤涛还对会上有政协委员提出的“允许自我选择是否愿意延迟退休”的建议表示赞同。

该消息经媒体报道，很快引发社会热议。延迟退休会否实行弹性制？有专家表示，应允许部分职工根据身体情况、行业和工种自主选择退休年龄，同时需出台配套的激励政策。

在官方口径中，“延迟退休”最早在2012年便被提出。2012年，由人社部、发改委等部门制定的《社会保障“十二五”规划纲要》发布，提出“研究弹性延迟领取养老金年龄的政策”。

2016年7月，人社部新闻发言人李忠介绍延迟退休政策称，将分三步走：一是在实施上会小步慢行、逐步到位；二是区分对待，分步实施；三是会在之前做及时的公告，也会在方案出台前广泛地听取和征集意见。

2017年3月1日，人社部部长尹蔚民表示，人社部将结合中国实际情况，根据劳动力总量的变化情况、就业状况和社保基金长期可持续发展情况，继续深入研究，适时推出延迟退休这项政策。

至于为何迟迟未公布延迟退休方案，北京师范大学中国收入分配研究院执行院长李实对界面新闻记者表示，延迟退休政策的推出是大势所趋，将对缓解我国养老金支付压力起到一定的作用。但目前，社会对延迟退休的问题还未形成共识，主要的争议在于采取“一刀切”的制度还是采取弹性退休制度。

人口老龄化逐渐演变成一个全球性的问题，部分国家很早就开始实行弹性退休制度。在美国，如果劳动者在66岁法定退休年龄之前选择退休领取养老金，养老金将在全额基础上减少一定比例，在正常退休年龄之后领取养老金，则会根据晚于法定年龄的时间给予相应的奖励措施，会在全额养老金的基础之上增加一定的比例。

界面新闻记者从全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉处获悉，他将在今年两会上提交《关于允许提前退休鼓励延迟退休实行弹性退休制度的建议》，他认为实行允许提前退休鼓励延迟退休的弹性退休制度，对于解决现行退休年龄制度面临的问题具有可行性。

朱列玉建议，可以逐步将女性的法定退休年龄提高至与男性的退休年龄一致，均为60岁；其次，以60岁法定退休年龄为基准，设定一个55-65岁的弹性退休年龄区间，职工可以在此范围内选择退休年龄，还应当建立一个合理的奖惩机制，避免出现由于激励不足或者惩罚太弱，无法达到预期的调整目的。

退休年龄可以根据职工的身体情况、不同行业和不同工种而定。“对于身体情况比较差的人来说，更倾向于提前退休，”朱列玉称，农业、制造业、建筑业等行业的劳动者多为体力劳动者，劳动强度大、工作环境差、对身体的消耗快，对于这些劳动者来说，制定一个较早的退休年龄更加合适。

而对于科教文卫、政府行政管理等技术型、智力型要求较高的行业，朱列玉则认为，这些行业工作者工作环境一般较好，身体的消耗相对较弱，他们可能更倾向于延迟退休。教育事业的发展使劳动者进入劳动力市场的年龄相应延后，五六十岁正是事业黄金期，应鼓励他们延迟退休，发挥更大的自我价值。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新教授指出，将来中国的延迟退休实行弹性制的可能性较大，但最大的提前退休年龄可能不会超过5岁。我国目前实行的是强制退休制度，如果从强制退休制度过渡到弹性退休制度，可以给予国民更加多样化、更加自主性的选择。

“如果不是采用‘一刀切’的强制退休制度，而是分门别类，实行不同的退休年龄，就需要做一个细致的研究，到底什么行业、什么职业适合哪个年龄退休，把自愿选择和退休激励结合起来。在这个问题上，目前学界还未形成共识。”李实说。

李实表示，现在的职业很多样化，弹性退休制度的优势是可以考虑到职工不同的情况。中国的退休制度仍没有一个成熟的模式，在未来几年当中，还是需要不断尝试不同的模式，看哪个效果更好，既要考虑职工的切身利益，同时要兼顾整个养老制度、养老金支付的问题。

“中国未曾实施过弹性退休制度，可以作为一种创新的形式去尝试，可能摸索几年以后，大家在这个问题上会形成一定的共识，得出一些经验，然后再确定相对稳定、成熟的模式。”李实说。

对于我国延迟退休何时开始实行的问题，人社部曾表示，于2017年正式推出方案，2022年开始实施。而如今，方案仍迟迟未公布，政策实施时间是否会推迟？

董登新告诉界面新闻记者，国务院对启动延迟退休政策的时间已经定调，虽然目前方案没有公布，但不会影响2022年的政策落地时间。“目前，推出延迟退休政策的时机和条件都已经成熟，”董登新认为，越快公布延迟退休方案越好。

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责任编辑：霍宇昂