人大代表:加强网络黑主播监管 消除直播灰色地带

原标题：人大代表呼吁加强网络黑主播监管，消除直播“灰色地带”

一台电脑、一个账号，搭成一个直播间—-很多主播就此成了网红。但为了吸粉和打赏，网络直播中涉黄涉暴、内容低俗化等问题频发，屡遭诟病。

3月14日，全国人大代表、共青团安徽省委书记孔涛接受《法制日报》记者采访时说，针对种种直播乱象，建议进一步完善相关立法，处罚力度，促进网络直播行业健康有序发展。

“网络直播的本质是让用户与现场进行实时连接，受众与受众之间、主播与受众之间进行实时交流，是一种真实、直接的体验，因而吸引大量用户收看。”孔涛说，但从网络直播发展现状看，存在很多问题。如少数直播平台走低俗化的路线，传播色情、暴力、谣言、诈骗等信息，内容低劣突破底线，特别是给青少年身心健康带来不良影响；部分直播平台缺乏相关资质，违规开展新闻信息直播，扰乱正常传播秩序；投资方鼓励主播炒作，无序竞争，给网络直播的长远发展蒙上了一层阴影。

孔涛对这些问题背后的成因进行了分析，发现直播乱象与网络主播入行门槛低、直播平台责任不到位以及联合执法监管机制不健全等有关。

“网络直播平台中主播入行门槛低，导致直播主播群体迅速扩张。这一庞大的群体素质良莠不齐，部分主播为了吸引观众作出违规行为。而网络直播的信息是实时传播的，很难做到及时发现。”孔涛认为，对于负有管理责任的直播平台来说，其依然停留在用户为主播购买虚拟礼物、平台抽成的盈利模式，同质化现象严重。为了不被市场淘汰，在利益驱动之下，往往对主播的审核比较宽松，纵容主播打“擦边球”。

在孔涛看来，网络直播作为典型的“互联网+业务”，具有融合性、跨区域及主体多元化等特征，单靠某一地区、某一部门管理往往力不从心。但目前各监管部门仍处于各自为战的局面，缺乏总体统筹，用户、行业组织也未真正参与进来并发挥作用，社会协同治理仍需进一步完善。

据中国互联网络信息中心统计数据显示，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%；我国手机网民规模达7.53亿，网民中使用手机上网人群占97.5%。庞大的网民群体中，不乏青少年人群，受到网络直播影响广泛，亟需营造一个清朗的网络直播环境。

“网络直播作为新生事物，应以开放、理智的态度面对，既要监管，也不能走极端化，一棒子打死。”孔涛说。

孔涛建议，一要完善相关立法，明确内容标准。《互联网直播服务管理规定》中明确禁止互联网直播服务提供者从事包括危害国家安全、破坏社会稳定、扰乱社会秩序等法律法规禁止的活动，但这些活动所指的具体行为以及不同行为之间的界定仍不明晰，下一步需完善相关立法，进一步明确监管部门职责以及直播内容标准，逐步消除灰色地带，真正做到执法监管的有的放矢。

二要加强跨部门协同监管，完善技术手段。针对网络直播违法行为开展不定期专项检查，扩大违法行为打击范围。同时，推动政府部门、企业，结合大数据、人工智能、云计算等先进技术提升管理能力，尽可能做到对网络直播内容的实时监控，全面覆盖，提升监管能力。

三要充分发挥社会协同治理作用。鼓励和引导行业组织力量参与治理，发挥行业组织在信息内容标准制定、加强直播平台自律等方面的作用；进一步发挥社会公众的监督作用，要鼓励用户对违法违规行为的投诉举报，平台企业也要优化现有投诉举报渠道。

四是加大违法违规处罚力度，建立健全信用体系制度。加大对制作、传播不良网络信息等违法、违规行为的处罚力度，将目前行业公约中的主播黑名单制度应用到行业监管中，实行联动管理。对引发极其恶劣社会影响的平台，给予吊销企业执照处罚，对相关人员实行终身禁入。藉此提高直播平台企业试错成本，维护网络健康发展秩序。

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来源：法制日报

责任编辑：初晓慧