人民日报：机构整合重组 反腐“实干行动”再加力

原标题：反腐，“实干行动”再加力

“很多国家对如何有效解决腐败问题都一筹莫展，而中国在短短几年内就取得了反腐的重大胜利，着实让世界为之惊叹”“堪称与解决世界上人口最多国家温饱问题相提并论的巨大成就”……5年多来，中国显著的反腐成效频频获得世界点赞。更令国际社会惊叹的是，中国勇于通过重大改革确保反腐败斗争“永远在路上”的坚定意志。

中国深化国家监察体制改革、成立监察委员会，这些都是当下国际舆论关注的热门话题。3月11日，十三届全国人大一次会议表决通过宪法修正案，监察委员会作为国家机构的宪法地位正式确立。这几天，全国人大代表正在对监察法草案进行审议。

面对腐败治理这一世界性难题，中国智慧给世界带来重要启示。有国外专家通过多年的研究发现，遏制腐败最重要、最关键的是制度的力量。中国确立监察委员会的法律地位，就是推动反腐败斗争向纵深发展的重大制度设计。通过机构整合重组，将有效实现反腐，“实干行动”再加力对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。路透社等外媒更是早就发现，善于“自我革命”的中国共产党，“在反腐行动中，没有清扫不到的死角”。

国际舆论高度关注中国反腐迈出新步伐，也在国际比较中看到中国方案的重要意义。尽管西方国家也对预防和惩治腐败制定了种种措施，但五花八门的腐败现象依旧层出不穷，甚至进化为更为隐蔽的方式。植入西式民主的一些发展中国家非但没能遏制腐败，反而陷入腐败泥潭不能自拔。如何让反腐败更有成效，这是各国都需要解答的难题。

中国的大胆改革，让世界眼前一亮。深化国家监察体制改革，这是中国事关全局的重大政治体制改革。为根治腐败专门立法、成立专门机构，彰显的是中国的决心，是一个大国面对激流险滩时能够随时调整用力方向的灵活性，是中国共产党这个大党不断进行自我修正的与时俱进品质。看到这一点的墨西哥学者恩里克·杜塞尔格外惊叹于中国共产党打击腐败所显示出的自我净化决心和自律性。

“强大的党是中国国家治理的政治主体，为解决中国发展中面临的问题提供了好的平台。”中国的反腐败斗争，一大鲜明特点就是在党的领导下进行的。新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年认为，当今世界面临的治理危机，不仅是经济治理危机，而且更多是社会的、政治的，乃至全方位的治理危机，从深层次看就是政党危机，即政党治理危机。政党是组织一个国家政治经济的主体，只要政党是有效的，国家就有效，政府就有效；只要政府有效，就会把好的主意转变成好的政策，好的政策就会发展为现实，“中国共产党就是这样一个党，一个行动的党”。构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，体现的就是全面深化改革和全面依法治国、全面从严治党的有机统一。

世界眼中，中国正在展开的反腐行动是值得称道的“实干行动”。如今，中国改革国家监察体制、成立监察委员会的新实践，更令世人感受到中国反腐创新力和持久力。

责任编辑：初晓慧