一篇文章读懂宪法宣誓：为什么宣誓 为什么是宪法

原标题：一篇文章带你读懂宪法宣誓

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”

今天上午，十三届全国人大一次会议举行全体会议，选举产生新一届国家机构领导人员，中共中央总书记、中央军委主席习近平全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。随后，在人民大会堂举行了隆重的宪法宣誓仪式。

我国宪法宣誓制度的正式确立，源自2015年7月1日第十二届全国人大常委会第十五次会议通过的全国人大常委会关于实行宪法宣誓制度的决定。宪法宣誓制度建立以来，这是首次在全国人民代表大会上举行的宪法宣誓活动，足以载入史册。那么，为什么要在就职之初进行宣誓？为什么选择宪法作为宣誓对象？宪法宣誓又有什么重要意义？

为什么宣誓？

宣誓的历史源远流长。在我国，《周礼》中早有记载：“作盟诅之载辞，以叙国之信用，以质邦国之剂信。”可见，“盟誓之辞”作为国家信用的载体和证明由来已久。不同文化、不同历史时期，宣誓形式虽有不同，但往往都意味着“承诺”，代表着责任。

在日常生活中，宣誓同样也不陌生。不少人经历过入团宣誓、入党宣誓、结婚宣誓等等，此外医生、护士、警察等特殊职业往往也有相应的宣誓制度。因此宣誓本身还可以被视为承诺遵从某种伦理规则、坚守某种宝贵价值，具有很强的道德意涵。

去年10月31日，党的十九大闭幕仅一周，习近平总书记带领全体中央政治局常委同志集体出行，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词，宣示新一届党中央领导集体的坚定政治信念。总书记特别强调，只有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，才能让中国共产党永远年轻。

入党宣誓虽与宪法宣誓有很大不同，但其背后的精神内涵却有相通之处。以宣誓的方式回望初心，对国家和人民作出庄严承诺，更能激励宣誓人压实责任、明确目标，为党和国家事业奋斗前行。

为什么是宪法？

党的十八届四中全会上，习近平总书记曾对宪法宣誓制度作出说明：“这是世界上大多数有成文宪法的国家所采取的一种制度。在142个有成文宪法的国家中，规定相关国家公职人员必须宣誓拥护或效忠宪法的有97个。关于宪法宣誓的主体、内容、程序，各国做法不尽相同，一般都在有关人员开始履行职务之前或就职时举行宣誓”。

在其他国家的宣誓制度中，内容和程序确实五花八门，宣誓所面对的并不都是宪法，有的是国徽国旗，有的是政府首脑面对国家元首或议会进行宣誓，还有的是面对最高法院首席大法官、抚按圣经等宗教经典进行宣誓。而根据我国法律规定，不仅要进行宪法宣誓，同时宣誓时需要抚按宪法文本。这样的制度安排与我国宪法本身的地位有关。

在我国，宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是中国共产党和全国人民意志的集中体现。在宪法文本当中，不仅规定了国家的根本政治制度、公民的权利义务、国家机构设置等重要内容，同时宪法序言还是具有法律约束力的最高政治宣示，为党和国家事业发展提供了根本遵循。在这个意义上，国家工作人员对宪法宣誓，就不单纯是在一个法律文本面前许下诺言，而是将宪法作为引领行动的指南，对党和国家事业、对人民作出庄严承诺，具有超出一般法律文本的政治意涵。宣誓时抚按宪法，更能体现宪法的至高权威和政治地位，更能彰显宪法对于国家政治生活的重要作用。

宪法宣誓的重要意义

3月11日，十三届全国人大一次会议通过了宪法修正案，其中增加了宪法宣誓相关内容。从党的十八届四中全会提出设想，到2015年全国人大常委会正式通过实行宪法宣誓制度，再到此次将宪法宣誓上升为宪法层面的具体规定，宪法宣誓制度的法律地位不断提高，彰显的是宪法本身的重要性，以及党中央依法治国、依宪执政的坚定信念。

习近平总书记在对宪法宣誓进行说明时指出，“这样做，有利于彰显宪法权威，增强公职人员宪法观念，激励公职人员忠于和维护宪法，也有利于在全社会增强宪法意识、树立宪法权威。”可见宪法宣誓首先具有两项重要功能，一是通过这样一个庄严的仪式，对国家工作人员实施宪法教育，确保宪法精神和规则入脑入心，从而将仪式感转化为责任感；二是对观看宣誓仪式的普通老百姓来说，也是一次生动而深刻的普法教育，有利于塑造公众的宪法信仰、法治信仰，烘托尊重宪法、宪法至上的社会氛围。

向宪法宣誓，也意味着责任与使命。誓词的每一个字、每一句话，都有着千钧分量。如何“维护宪法权威，履行法定责任”？如何“忠于祖国、忠于人民”？如何“恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督”？都需要在今后的履职中，把誓言铭刻在心，时刻提醒自己、警醒自己，牢牢树立法治意识和为民服务思想，“担当起该担当的责任”，以实际行动践行誓言。

同时，宪法宣誓有利于促进宪法实施。习近平总书记曾在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上强调，“宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施”。奋进新时代，踏上新征程，我们要更加自觉尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，让宪法的阳光洒满中华民族伟大复兴的新征程！

（文 | 彭飞）

责任编辑：张义凌