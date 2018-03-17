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我国成功发射陆地勘查卫星四号

我国成功发射陆地勘查卫星四号
2018年03月17日 15:40 新华社
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　　新华社酒泉3月17日电（李国利、李潇帆）17日15时10分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将陆地勘查卫星四号发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

　　据了解，这颗星主要用于开展陆地资源遥感勘查。

　　这次任务是长征系列运载火箭的第268次飞行。

责任编辑：张建利

陆地卫星酒泉
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