我国成功发射陆地勘查卫星四号

新华社酒泉3月17日电（李国利、李潇帆）17日15时10分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将陆地勘查卫星四号发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
据了解，这颗星主要用于开展陆地资源遥感勘查。
这次任务是长征系列运载火箭的第268次飞行。
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